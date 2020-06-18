У австралийского побережья нашли огромную сеть подводных рек

Подводные реки обнаружены вдоль более чем 10 000 км береговой линии Австралии. Исследователи называют такое явление плотными шельфовыми водными каскадами (DSWC). Они возникают из-за изменения плотности воды вблизи берега. Испарение в летнюю жару и снижение притока пресной воды из рек делают прибрежные воды более солеными.

Когда погода становится более прохладной, эта тяжелая соленая вода опускается вниз. Под действием силы тяжести ее поток движется вдоль морского дна, фактически представляя собой подводную реку.

Этот процесс изучался и ранее — особенно в водах вокруг австралийского побережья — но до сих пор никто не осознавал, что Австралия, похоже, демонстрирует уникальный случай этого явления континентального масштаба.

Результаты, полученные в период между 2008 и 2019 годами из более чем 126 миссий океанских планеров в восьми регионах показывают, что это явление носит сезонный характер, достигая максимума в зимние месяцы из-за потери тепла на мелководье.

Исследователи отмечают, что DSWC может оказать существенное влияние на качество воды как на внутреннем континентальном шельфе, так и в глубоководной экосистеме за его пределами, поскольку более плотная вода, составляющая подводную реку, содержит большое количество частиц, вымываемых наземными реками. Речь, в частности, идет об органике, веществах растительного и животного происхождения, а также о загрязняющих компонентах.