У берегов Австралии нашли лезвиеобразный риф высотой 500 метров: видео

Отдельно стоящее коралловое образование высотой более 500 метров обнаружили в Большом Барьерном рифе — крупнейшем в мире коралловом рифе, расположенном в Тихом океане и протянувшемся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км.
Это открытие стало первым в своём роде за более чем 120 лет, сообщает Институт океанографии Шмидта. Исследователи сравнили найденный риф с Эмпайр-стейт-билдинг (443,2 м), Сиднейской башней (309 м) и малайзийскими башнями-близнецами Петронас (451,9 м). Геологическая структура, образованная колониальными коралловыми полипами, превзошла их всех по высоте.
Риф обнаружили ученые, работающие на борту исследовательского судна Falkor — сейчас оно задействовано в годичном проекте по исследованию окружающего Австралию океана. Находку сделали 20 октября, а само погружение аппарата транслировалось на сайте Института океанографии Шмидта и на YouTube.
Основание клиновидного рифа имеет ширину 1,5 км, а его верхушка доходит до глубины 40 м от поверхности моря. В этом районе также есть семь других отдельно стоящих и высоких рифов, нанесенных на карту в конце XIX века. В их числе и рифовый остров Рейн — важнейшее в мире место гнездования зеленых морских черепах (Chelonia mydas).
Изучение северных глубин Большого Барьерного рифа продлится до 17 ноября. Созданные карты будут доступны через AusSeabed, национальную австралийскую программу картографирования морского дна.
Открытие нового кораллового рифа стало очередным среди удачных находок Института океана Шмидта в этом году. В апреле ученые обнаружили самое длинное из зарегистрированных морских существ — им стал 47-метровый сифонофор в каньоне Нингалу. Тогда же было обнаружено до 30 новых видов. В августе ученые обнаружили пять неописанных видов черных кораллов и губок и сделали первое наблюдение Австралии за редкими скорпионами в морских парках Кораллового моря и Большом Барьерном рифе. Год начался с открытия в феврале глубоководных коралловых садов и кладбищ в морском парке Бремер-Каньон.