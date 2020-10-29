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Природа

У берегов Австралии нашли лезвиеобразный риф высотой 500 метров: видео

Михаил Сысоев
29 октября 2020
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Фото: Schmidt Ocean Institute
Это первая подобная находка за последние 120 лет!

Отдельно стоящее коралловое образование высотой более 500 метров обнаружили в Большом Барьерном рифе — крупнейшем в мире коралловом рифе, расположенном в Тихом океане и протянувшемся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км.

Это открытие стало первым в своём роде за более чем 120 лет, сообщает Институт океанографии Шмидта. Исследователи сравнили найденный риф с Эмпайр-стейт-билдинг (443,2 м), Сиднейской башней (309 м) и малайзийскими башнями-близнецами Петронас (451,9 м). Геологическая структура, образованная колониальными коралловыми полипами, превзошла их всех по высоте.

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Wikimedia Commons Большой Барьерный риф является самым большим на планете природным объектом, образованным живыми организмами — его можно увидеть из космоса

Риф обнаружили ученые, работающие на борту исследовательского судна Falkor — сейчас оно задействовано в годичном проекте по исследованию окружающего Австралию океана. Находку сделали 20 октября, а само погружение аппарата транслировалось на сайте Института океанографии Шмидта и на YouTube.

Основание клиновидного рифа имеет ширину 1,5 км, а его верхушка доходит до глубины 40 м от поверхности моря. В этом районе также есть семь других отдельно стоящих и высоких рифов, нанесенных на карту в конце XIX века. В их числе и рифовый остров Рейн — важнейшее в мире место гнездования зеленых морских черепах (Chelonia mydas).

«Это неожиданное открытие подтверждает, что мы продолжаем находить неизвестные структуры и новые виды в нашем океане, — сказала Венди Шмидт, соучредитель Института океанографии Шмидта. — Уровень наших знаний о том, что находится в Мировом океане долгое время был крайне ограниченным. Благодаря новым технологиям, которые заменяют нам глаза, уши и руки, у нас есть возможности для исследований, которых не было никогда ранее. Нам открываются новые морские пейзажи, целые экосистемы и разнообразные формы жизни».

Изучение северных глубин Большого Барьерного рифа продлится до 17 ноября. Созданные карты будут доступны через AusSeabed, национальную австралийскую программу картографирования морского дна.

Открытие нового кораллового рифа стало очередным среди удачных находок Института океана Шмидта в этом году. В апреле ученые обнаружили самое длинное из зарегистрированных морских существ — им стал 47-метровый сифонофор в каньоне Нингалу. Тогда же было обнаружено до 30 новых видов. В августе ученые обнаружили пять неописанных видов черных кораллов и губок и сделали первое наблюдение Австралии за редкими скорпионами в морских парках Кораллового моря и Большом Барьерном рифе. Год начался с открытия в феврале глубоководных коралловых садов и кладбищ в морском парке Бремер-Каньон.

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