У берегов Австралии нашли лезвиеобразный риф высотой 500 метров: видео

Отдельно стоящее коралловое образование высотой более 500 метров обнаружили в Большом Барьерном рифе — крупнейшем в мире коралловом рифе, расположенном в Тихом океане и протянувшемся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км.

Это открытие стало первым в своём роде за более чем 120 лет, сообщает Институт океанографии Шмидта. Исследователи сравнили найденный риф с Эмпайр-стейт-билдинг (443,2 м), Сиднейской башней (309 м) и малайзийскими башнями-близнецами Петронас (451,9 м). Геологическая структура, образованная колониальными коралловыми полипами, превзошла их всех по высоте.