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Природа

У берегов Мексики заметили неизвестных китов. Это может быть новый вид

National Geographic Россия
10 декабря 2020
Если это действительно так, то данное открытие может стать самым важным за последнее время: обнаружить новый вид млекопитающих, да еще и крупных — редкая удача.

Природоохранная организация Sea Shepherd объявила, что в процессе осенней экспедиции этого года, которая проходила у западного побережья Мексики, ученые могли обнаружить неведомый вид клюворылых китов (которых на данный момент известно 23 вида). 

Изначально целью экспедиции зоологов были острова Сан-Бенито, где они хотели собрать данные о другом виде китов, ремнезубах Перрина (Mesoplodon perrini), однако по пути в пункт назначения исследователи встретили группу из трех незнакомых китов, которые ненадолго вынырнули на поверхность. 

Клюворылые киты остаются одним из самых загадочных семейств китообразных, потому что большую часть жизни они проводят на огромных глубинах. 

«Это ни визуально, ни по звучанию не похоже ни на одного из известных нам животных. Легко прийти к выводу, что мы открыли новый вид. И я боюсь пока утверждать это прямо, но я действительно верю в это. Я считаю, что мы нашли что-то действительно уникальное; то, чего никогда не видели раньше», — доктор Джей Барлоу, участник экспедиции.

Китов удалось заснять и даже записать их голоса. Позже анализ этих записей и фото показал, что строение зубов у этих морских млекопитающих не похоже на строение зубов любых других клюворылых китов, а их «песни» тоже звучат иначе и не напоминают звуки известных сородичей. 

Следующим этапом в изучении незнакомцев будет изучение проб воды, собранных там, где киты поднимались на поверхность — возможно, это поможет выделить их ДНК. Тогда данных будет достаточно, чтобы официально признать открытие нового вида. 

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