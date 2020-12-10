У берегов Мексики заметили неизвестных китов. Это может быть новый вид

Природоохранная организация Sea Shepherd объявила, что в процессе осенней экспедиции этого года, которая проходила у западного побережья Мексики, ученые могли обнаружить неведомый вид клюворылых китов (которых на данный момент известно 23 вида).

Изначально целью экспедиции зоологов были острова Сан-Бенито, где они хотели собрать данные о другом виде китов, ремнезубах Перрина (Mesoplodon perrini), однако по пути в пункт назначения исследователи встретили группу из трех незнакомых китов, которые ненадолго вынырнули на поверхность.

Клюворылые киты остаются одним из самых загадочных семейств китообразных, потому что большую часть жизни они проводят на огромных глубинах.