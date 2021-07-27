У берегов Японии заметили пару редчайших белых косаток: видео

Косатки были замечены во время тура по наблюдению за китами 24 июля в Кунаширском проливе, участке воды между островами Хоккайдо и Кунашир.

Как отметила сотрудница туристической компании Gojiraiwa-Kanko, одну из косаток уже видели у японских берегов пару лет назад, а теперь к ней присоединилась еще одна молодая особь. Они плыли у поверхности воды в сопровождении косаток обычной расцветки.

Эксперты считают, что белая окраска свидетельствует о лейкизме у косаток. При этой мутации у животных обнаруживается частичная потеря пигментации. Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм, но, в отличие от альбинизма, при котором клетки-меланоциты не способны синтезировать меланин, при лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще. В то время как альбинизм затрагивает исключительно меланин, лейкизм вызывает сокращение всех типов пигментов.