У берегов Японии заметили пару редчайших белых косаток: видео

Косатки были замечены во время тура по наблюдению за китами 24 июля в Кунаширском проливе, участке воды между островами Хоккайдо и Кунашир.
Как отметила сотрудница туристической компании Gojiraiwa-Kanko, одну из косаток уже видели у японских берегов пару лет назад, а теперь к ней присоединилась еще одна молодая особь. Они плыли у поверхности воды в сопровождении косаток обычной расцветки.
Эксперты считают, что белая окраска свидетельствует о лейкизме у косаток. При этой мутации у животных обнаруживается частичная потеря пигментации. Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм, но, в отличие от альбинизма, при котором клетки-меланоциты не способны синтезировать меланин, при лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще. В то время как альбинизм затрагивает исключительно меланин, лейкизм вызывает сокращение всех типов пигментов.
Белые косатки и киты раньше были настолько редки, что считались мифом, но сегодня они становятся все более распространенными. Зоологам известны как минимум пять белых косаток, живущих в наши дни.
Не совсем ясно, почему они становятся все более распространенными, но ученые предполагают, что это может быть связано с сокращением численности и является признаком того, что вид находится в беде. По мере того как популяция вида сокращается, уменьшается и его генетическая изменчивость, потому что у оставшихся животных остается меньше потенциальных партнеров для выбора.
Это приводит к появлению редких генетических нарушений, которые препятствуют способности животных выживать в дикой природе, угрожая ускорить вымирание вида.
Хотя неизвестно, какое влияние лейкизм оказывает на жизнь косаток, он делает их более заметными, что может препятствовать их охотничьим способностям и привлекать нежелательное внимание со стороны соперников.