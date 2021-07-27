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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Природа

У берегов Японии заметили пару редчайших белых косаток: видео

National Geographic Россия
27 июля 2021
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Фото: Rina Nagashima
Эксперты полагают, что у этих животных лейкизм.

Косатки были замечены во время тура по наблюдению за китами 24 июля в Кунаширском проливе, участке воды между островами Хоккайдо и Кунашир.

Как отметила сотрудница туристической компании Gojiraiwa-Kanko, одну из косаток уже видели у японских берегов пару лет назад, а теперь к ней присоединилась еще одна молодая особь. Они плыли у поверхности воды в сопровождении косаток обычной расцветки.

Эксперты считают, что белая окраска свидетельствует о лейкизме у косаток. При этой мутации у животных обнаруживается частичная потеря пигментации. Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм, но, в отличие от альбинизма, при котором клетки-меланоциты не способны синтезировать меланин, при лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще. В то время как альбинизм затрагивает исключительно меланин, лейкизм вызывает сокращение всех типов пигментов.

Белые косатки и киты раньше были настолько редки, что считались мифом, но сегодня они становятся все более распространенными. Зоологам известны как минимум пять белых косаток, живущих в наши дни.

Не совсем ясно, почему они становятся все более распространенными, но ученые предполагают, что это может быть связано с сокращением численности и является признаком того, что вид находится в беде. По мере того как популяция вида сокращается, уменьшается и его генетическая изменчивость, потому что у оставшихся животных остается меньше потенциальных партнеров для выбора.

Это приводит к появлению редких генетических нарушений, которые препятствуют способности животных выживать в дикой природе, угрожая ускорить вымирание вида.

Хотя неизвестно, какое влияние лейкизм оказывает на жизнь косаток, он делает их более заметными, что может препятствовать их охотничьим способностям и привлекать нежелательное внимание со стороны соперников.

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