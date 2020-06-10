У Большого Барьерного рифа собрались полчища зеленых черепах: видео

Кадры с тысячами черепах снял беспилотник Департамента окружающей среды и науки штата Квинсленд. По словам ученых, дрон позволяет находить в 1,73 раза больше черепах, чем другие наблюдения. Похожий на полумесяц остров Рейн на краю Большого Барьерного рифа – самый крупный (21 гектар) в мире остров, где зеленые морские черепахи откладывают яйца. Недавно ученые обнаружили, что из-за глобального потепления на одного самца, рождающегося на Рейне, сегодня приходится больше сотни самок.
Исследователи насчитали на кадрах, снятых дроном, около 64 тысяч зеленых черепах. Съемки проводились как часть пятилетнего проекта по восстановлению острова Рейн.
Зеленые черепахи (Chelonia mydas) встречаются в тропических, субтропических и умеренных водах по всему миру. Несмотря на название, окраска зеленой черепахи сверху не только оливково-зеленая, но часто темно-коричневая, с желтоватыми и белыми пятнами и полосами.
Первые годы жизни зеленая черепаха проводит в открытом океане, питаясь в это время медузами и другими морскими животными. Со временем она меняет место обитания, перемещаясь ближе к берегу, и становится травоядной, переходя на морскую растительность: щипать растения ей помогает зубчатый клюв.
Во времена Колумба этих морских черепах было так много, что мореплавателям казалось, будто корабли могут застрять в их потоке. Однако позже вмешался антропогенный фактор. Теперь зеленые черепахи причисляются к исчезающим видам. Вкусное мясо и яйца зеленой черепахи традиционно использовались человеком в пищу, что привело к значительному сокращению численности этого вида. В настоящее время в большинстве стран охота на черепах находится под запретом.