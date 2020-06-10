У Большого Барьерного рифа собрались полчища зеленых черепах: видео

Зеленые черепахи (Chelonia mydas) встречаются в тропических, субтропических и умеренных водах по всему миру. Несмотря на название, окраска зеленой черепахи сверху не только оливково-зеленая, но часто темно-коричневая, с желтоватыми и белыми пятнами и полосами.

Первые годы жизни зеленая черепаха проводит в открытом океане, питаясь в это время медузами и другими морскими животными. Со временем она меняет место обитания, перемещаясь ближе к берегу, и становится травоядной, переходя на морскую растительность: щипать растения ей помогает зубчатый клюв.

Во времена Колумба этих морских черепах было так много, что мореплавателям казалось, будто корабли могут застрять в их потоке. Однако позже вмешался антропогенный фактор. Теперь зеленые черепахи причисляются к исчезающим видам. Вкусное мясо и яйца зеленой черепахи традиционно использовались человеком в пищу, что привело к значительному сокращению численности этого вида. В настоящее время в большинстве стран охота на черепах находится под запретом.