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Природа

У Галапагосских островов нашли 30 новых видов глубоководных форм жизни

Михаил Сысоев
18 августа 2020
Ocean Exploration Trust / Nautilus Live
Исследователи изучают собранные образцы галапагосской фауны
Фото: Ocean Exploration Trust / Nautilus Live
Ученые продолжают дело Чарльза Дарвина, который, посетив архипелаг, занялся созданием эволюционной теории происхождения видов.

Международная группа морских ученых обнаружила 30 новых видов беспозвоночных в глубоководных районах Галапагосских островов, сообщило руководство национального парка Эквадорского архипелага.

Исследователи нашли сообщества кораллов и губок, включая 10 видов бамбуковых кораллов (Isididae), 4 вида восьмилучевых кораллов альционарий (Octocorallia), один вид офиур или змеехвосток (Ophiuroidea), а также четыре вида приземистых лобстеров (Galatheoidea). 

«Открытия включают в себя первый для тропиков восточной части Тихого океана гигантский одиночный мягкий коралл, новый род стеклянных губок, которые могут расти колониями шириной более метра и красочных алкионацей, в которых обитает множество связанных видов», — говорится в отдельном заявлении Фонда Чарльза Дарвина (CDF).

Галапагосская фауна
Ocean Exploration Trust / Nautilus Live Галапагосская фауна

Ученые из CDF в сотрудничестве с Управлением национальных парков и Ocean Exploration Trust исследовали экосистемы на глубине до 3400 метров с помощью современных дистанционно управляемых аппаратов (ROV). Два ROV, Argus и Hercules, запускались с 64-метрового исследовательского судна Nautilus.

Экспедиция впервые исследовала три подводных горы с крутыми склонами недалеко от островов Дарвина и Вольфа на севере архипелага. В этом районе проживает самая большая в мире популяция акул.

Ocean Exploration Trust / Nautilus Live
Ocean Exploration Trust / Nautilus Live Карта подводных гор, где проходила экспедиция. Черной линией отмечена траектория движения глубоководных аппаратов.
«Эти нетронутые подводные горы находятся в пределах морского заповедника Галапагосов и защищены от разрушительных действий человека, таких как лов рыбы донным тралом или глубоководная добыча полезных ископаемых, которые, как известно, имеют катастрофические последствия для уязвимых сообществ. Теперь мы обязаны следить за тем, чтобы они оставались нетронутыми. для будущих поколений», — Пелайо Салинас де Леон, морской ученый из CDF.

По словам главного научного сотрудника Ocean Exploration Trust Николь Рейно, открытия, сделанные в экспедиции, демонстрируют важность глубоководных исследований для понимания океанов. 

«Поскольку мы никогда не знаем, что собираемся найти, мы привлекаем ученых, которые наблюдают за погружением ROV из дома и напрямую общаются с командой корабля в режиме реального времени. Они помогают определить, что именно заслуживает дальнейшего внимания исследования. Исследователи, изучающие полученные видео, данные и образцы делают поразительное количество открытий, напоминая нам, как мало мы знаем о морских глубинах», — говорит Рейно. 

Галапагосский архипелаг, расположенный в 1000 км к западу от Эквадора, представляет собой хрупкую экосистему, в которой обитает самое большое количество различных видов животных на планете. В 1985 году архипелаг был признан заповедником всемирной биосферы.

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