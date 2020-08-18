У Галапагосских островов нашли 30 новых видов глубоководных форм жизни

Международная группа морских ученых обнаружила 30 новых видов беспозвоночных в глубоководных районах Галапагосских островов, сообщило руководство национального парка Эквадорского архипелага.

Исследователи нашли сообщества кораллов и губок, включая 10 видов бамбуковых кораллов (Isididae), 4 вида восьмилучевых кораллов альционарий (Octocorallia), один вид офиур или змеехвосток (Ophiuroidea), а также четыре вида приземистых лобстеров (Galatheoidea).

«Открытия включают в себя первый для тропиков восточной части Тихого океана гигантский одиночный мягкий коралл, новый род стеклянных губок, которые могут расти колониями шириной более метра и красочных алкионацей, в которых обитает множество связанных видов», — говорится в отдельном заявлении Фонда Чарльза Дарвина (CDF).