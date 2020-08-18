У Галапагосских островов нашли 30 новых видов глубоководных форм жизни
Международная группа морских ученых обнаружила 30 новых видов беспозвоночных в глубоководных районах Галапагосских островов, сообщило руководство национального парка Эквадорского архипелага.
Исследователи нашли сообщества кораллов и губок, включая 10 видов бамбуковых кораллов (Isididae), 4 вида восьмилучевых кораллов альционарий (Octocorallia), один вид офиур или змеехвосток (Ophiuroidea), а также четыре вида приземистых лобстеров (Galatheoidea).
«Открытия включают в себя первый для тропиков восточной части Тихого океана гигантский одиночный мягкий коралл, новый род стеклянных губок, которые могут расти колониями шириной более метра и красочных алкионацей, в которых обитает множество связанных видов», — говорится в отдельном заявлении Фонда Чарльза Дарвина (CDF).
Ученые из CDF в сотрудничестве с Управлением национальных парков и Ocean Exploration Trust исследовали экосистемы на глубине до 3400 метров с помощью современных дистанционно управляемых аппаратов (ROV). Два ROV, Argus и Hercules, запускались с 64-метрового исследовательского судна Nautilus.
Экспедиция впервые исследовала три подводных горы с крутыми склонами недалеко от островов Дарвина и Вольфа на севере архипелага. В этом районе проживает самая большая в мире популяция акул.
По словам главного научного сотрудника Ocean Exploration Trust Николь Рейно, открытия, сделанные в экспедиции, демонстрируют важность глубоководных исследований для понимания океанов.
«Поскольку мы никогда не знаем, что собираемся найти, мы привлекаем ученых, которые наблюдают за погружением ROV из дома и напрямую общаются с командой корабля в режиме реального времени. Они помогают определить, что именно заслуживает дальнейшего внимания исследования. Исследователи, изучающие полученные видео, данные и образцы делают поразительное количество открытий, напоминая нам, как мало мы знаем о морских глубинах», — говорит Рейно.
Галапагосский архипелаг, расположенный в 1000 км к западу от Эквадора, представляет собой хрупкую экосистему, в которой обитает самое большое количество различных видов животных на планете. В 1985 году архипелаг был признан заповедником всемирной биосферы.
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