У кораллов и актиний впервые обнаружили живые иммунные клетки

Ученые совершили открытие, показывающее, что морские животные умеют противостоять инфекциям.

Международная группа биологов из США и Израиля изучала клеточную структуру кораллов и актиний. Проанализировав мадрепоровые кораллы Pocillopora damicornis, а также актинию Nematostella vectensis, ученые обнаружили наличие особых иммунных клеток, противостоящих инфекциям, и установили механизмы их работы.

Фагоциты активно поглощают чужеродные частицы и работают в «связке» с фагосомами . Эти небольшие, заполненные жидкостью структуры внутри клеток уничтожают как «захватчиков», так и собственные клетки организма, поврежденные слишком сильно. Иммунные клетки составляют около трех процентов от общей клеточной массы рассматриваемых животных.