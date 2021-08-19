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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

У кораллов и актиний впервые обнаружили живые иммунные клетки

Анастасия Баринова
19 августа 2021
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Pocillopora damicornis
Фото: Ahmed Abdul Rahman/Wikipedia
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Nematostella vectensis
Фото: Smithsonian Environmental Research Center
Ученые совершили открытие, показывающее, что морские животные умеют противостоять инфекциям.

Международная группа биологов из США и Израиля изучала клеточную структуру кораллов и актиний. Проанализировав мадрепоровые кораллы Pocillopora damicornis, а также актинию Nematostella vectensis, ученые обнаружили наличие особых иммунных клеток, противостоящих инфекциям, и установили механизмы их работы. 

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Фагоциты активно поглощают чужеродные частицы и работают в «связке» с фагосомами. Эти небольшие, заполненные жидкостью структуры внутри клеток уничтожают как «захватчиков», так и собственные клетки организма, поврежденные слишком сильно. Иммунные клетки составляют около трех процентов от общей клеточной массы рассматриваемых животных.

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«Эти результаты важны: они показывают, что кораллы обладают клеточными способностями бороться с инфекциями и что у них есть уникальные типы клеток, которые ранее не были известны», – соавтор исследования Никки Трейлор-Ноулз из Университета Майами.

Открытие было совершено в лабораторных условиях, где ученые подвергали отобранные образцы воздействию бактерий, грибков и других инородных организмов. Затем они запускали процесс проточной цитометрии: система гидрофокусировки обеспечивает прохождение клеток в потоке поодиночке; клетка облучается лазером, и наблюдателям остается регистрировать сигналы светорассеяния и флуоресценции от каждой клетки.

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Frontiers in Immunology

Комментируя результаты своего открытия, специалисты напоминают, что кризис, связанный с изменением климата, резко снижает глобальную биомассу и разнообразие коралловых рифов во всем мире. Полученные результаты могут помочь в разработке диагностических инструментов для оценки здоровья кораллов.

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