У кораллов и актиний впервые обнаружили живые иммунные клетки
Международная группа биологов из США и Израиля изучала клеточную структуру кораллов и актиний. Проанализировав мадрепоровые кораллы Pocillopora damicornis, а также актинию Nematostella vectensis, ученые обнаружили наличие особых иммунных клеток, противостоящих инфекциям, и установили механизмы их работы.
Фагоциты активно поглощают чужеродные частицы и работают в «связке» с фагосомами. Эти небольшие, заполненные жидкостью структуры внутри клеток уничтожают как «захватчиков», так и собственные клетки организма, поврежденные слишком сильно. Иммунные клетки составляют около трех процентов от общей клеточной массы рассматриваемых животных.
Открытие было совершено в лабораторных условиях, где ученые подвергали отобранные образцы воздействию бактерий, грибков и других инородных организмов. Затем они запускали процесс проточной цитометрии: система гидрофокусировки обеспечивает прохождение клеток в потоке поодиночке; клетка облучается лазером, и наблюдателям остается регистрировать сигналы светорассеяния и флуоресценции от каждой клетки.
Комментируя результаты своего открытия, специалисты напоминают, что кризис, связанный с изменением климата, резко снижает глобальную биомассу и разнообразие коралловых рифов во всем мире. Полученные результаты могут помочь в разработке диагностических инструментов для оценки здоровья кораллов.