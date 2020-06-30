У креветки, недавно считавшейся слепой, обнаружили рекордно быстрое зрение

Для человеческого зрения картинки сливаются в одну при частоте максимум 50-60 Гц, хотя и смены 25 кадров в секунду (25 Гц) достаточно для того, чтобы мы воспринимали череду отдельных кадров непрерывным фильмом. Но человек не отличается скоростным зрением — для многих других животных такая частота смены кадров показалась бы диафильмом.
Так, голуби различают вспышки света с частотой до 143 Гц, а сапсаны — до 129 Гц. Однако и эти животные не дотягивают до морского ракообразного Alpheus heterochaelis, также известного как креветка-щелкун.
В новом исследовании биологи из Южно-Каролинского университета под руководством Александры Кингстон поместили в глаза этого существа электроды и регистрировали биопотенциалы сетчатки в ответ на вспышки света.
Глаза креветок, которым показывали мигающий 100-200 раз в секунду свет, в среднем различали мерцание до 160 Гц, но реакция трех из восьми исследованных животных была выше порога и при частоте 200 Гц. Таких показателей не было зафиксировано ни у одного водного или наземного животного, кроме некоторых летающих насекомых, частота зрения которых может достигать 300 Гц.
Исследование примечательно тем, что еще несколько лет назад исследователи полагали, что Alpheus heterochaelis могут быть едва ли не слепыми из-за жесткого щитка над глазами. Хотя этот щиток кажется прозрачным, было неясно, насколько хорошо он пропускает свет.
Исследователи считают, что столь острое зрение необходимо креветкам-щелкунам, поскольку они живут в мутных водах, где объекты можно различить только на близком расстоянии. Зрение помогает этим ракообразным добывать пищу и спасаться от хищников.
Alpheus heterochaelis обитает в тропических и полутропических водах Мексиканского залива, Вест-Индии, Бермудских островов и западной части Атлантического океана от мыса Хаттерас (Северная Каролина, США) на юг до Флориды и Бразилии. Эти животные достигают максимальной длины в 5,5 см, хотя обычно они значительно меньше этих размеров.
Креветка-щелкун знаменита тем, что может оглушить добычу или защититься от хищников, издав громкий звук своей щелкающей клешней. Звук производится за счет скорости защелкивания клешни, которая формирует высокоскоростную струю воды и небольшой кавитационный пузырь, мгновенное разрушение которого и создает громкий звук.
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