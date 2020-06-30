У креветки, недавно считавшейся слепой, обнаружили рекордно быстрое зрение

Для человеческого зрения картинки сливаются в одну при частоте максимум 50-60 Гц, хотя и смены 25 кадров в секунду (25 Гц) достаточно для того, чтобы мы воспринимали череду отдельных кадров непрерывным фильмом. Но человек не отличается скоростным зрением — для многих других животных такая частота смены кадров показалась бы диафильмом.

Так, голуби различают вспышки света с частотой до 143 Гц, а сапсаны — до 129 Гц. Однако и эти животные не дотягивают до морского ракообразного Alpheus heterochaelis, также известного как креветка-щелкун.

В новом исследовании биологи из Южно-Каролинского университета под руководством Александры Кингстон поместили в глаза этого существа электроды и регистрировали биопотенциалы сетчатки в ответ на вспышки света.

Глаза креветок, которым показывали мигающий 100-200 раз в секунду свет, в среднем различали мерцание до 160 Гц, но реакция трех из восьми исследованных животных была выше порога и при частоте 200 Гц. Таких показателей не было зафиксировано ни у одного водного или наземного животного, кроме некоторых летающих насекомых, частота зрения которых может достигать 300 Гц.