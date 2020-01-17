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Природа

У немецкой овчарки родился щенок с зеленой шерстью

Анастасия Баринова
17 января 2020
Его семь братьев и сестер выглядят совершенно обычно.

Семья, живущая в городе Кантон (Северная Каролина), рассказала о необычном пополнении среди домашних питомцев: белая немецкая овчарка по кличке Джипси родила восемь щенков, один из которых имел ярко-зеленую шерсть.

Владельцы встревожились и обратились к ветеринару. Оказалось, что проблем со здоровьем у малыша нет. Щенок, получивший кличку Халк, позеленел из-за того, что в его амниотическом мешке скопились избытки мекония и желчи. Но чем старше будет щенок, тем нормальнее станет его окрас. Уже сейчас, когда на Халка обратили внимание журналисты, он скорее желтый, чем зеленый — кто-то даже предложил переименовать его в Пикачу.

Так или иначе, зеленые щенки иногда появляются на свет: о подобном случае рассказали другие владельцы немецкой овчарки.

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