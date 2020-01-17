У немецкой овчарки родился щенок с зеленой шерстью

Семья, живущая в городе Кантон (Северная Каролина), рассказала о необычном пополнении среди домашних питомцев: белая немецкая овчарка по кличке Джипси родила восемь щенков, один из которых имел ярко-зеленую шерсть.
A puppy rightfully named Hulk! One WNC family was shocked when this little guy came into the world with his bright green color. https://t.co/xCeaDlMjlM— WLOS (@WLOS_13) January 17, 2020
Владельцы встревожились и обратились к ветеринару. Оказалось, что проблем со здоровьем у малыша нет. Щенок, получивший кличку Халк, позеленел из-за того, что в его амниотическом мешке скопились избытки мекония и желчи. Но чем старше будет щенок, тем нормальнее станет его окрас. Уже сейчас, когда на Халка обратили внимание журналисты, он скорее желтый, чем зеленый — кто-то даже предложил переименовать его в Пикачу.
Так или иначе, зеленые щенки иногда появляются на свет: о подобном случае рассказали другие владельцы немецкой овчарки.
Rare green puppy born to German shepherd at Valrico rescue https://t.co/UEss2bE7BS pic.twitter.com/llMpp1oljs— NBC4 Columbus (@nbc4i) February 13, 2019
Посмотрите, как собака удочерила одиноких детенышей леопарда.