У немецкой овчарки родился щенок с зеленой шерстью

Владельцы встревожились и обратились к ветеринару. Оказалось, что проблем со здоровьем у малыша нет. Щенок, получивший кличку Халк, позеленел из-за того, что в его амниотическом мешке скопились избытки мекония и желчи. Но чем старше будет щенок, тем нормальнее станет его окрас. Уже сейчас, когда на Халка обратили внимание журналисты, он скорее желтый, чем зеленый — кто-то даже предложил переименовать его в Пикачу.