У побережья Ирландии впервые заметили моржа: видео

Моржа заметили на скалистом берегу острова Валентия у юго-западного побережья Ирландии. Алану Хулихану, который прогуливался по морскому побережью со своей пятилетней дочерью, удалось снять ластоногого зверя на камеру.
«Он выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я подумал, что это тюлень, но потом мы заметили его бивни», — рассказал Хулихан.
An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk— Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021
По словам морского биолога и директора местного океанариума Кевина Фланнери, это первый задокументированный случай появления моржа (Odobenus rosmarus) в истории Ирландии.
Фланнери полагает, что морж прибыл в Ирландию из Арктики. Вероятно, животное уснуло на айсберге, который вынесло течением в более южные воды.
Биолог считает, что морж уплывет в более привычный для себя северный регион после того, как восстановит силы.
Посмотрите, как в «Русской Арктике» для моржей сыграли на баяне (кажется, им понравилось).