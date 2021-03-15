У побережья Ирландии впервые заметили моржа: видео

Моржа заметили на скалистом берегу острова Валентия у юго-западного побережья Ирландии. Алану Хулихану, который прогуливался по морскому побережью со своей пятилетней дочерью, удалось снять ластоногого зверя на камеру.

«Он выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я подумал, что это тюлень, но потом мы заметили его бивни», — рассказал Хулихан.