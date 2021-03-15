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Природа

У побережья Ирландии впервые заметили моржа: видео

National Geographic Россия
15 марта 2021
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Фото: Alan Houlihan
Вероятно, он прибыл к острову на айсберге.

Моржа заметили на скалистом берегу острова Валентия у юго-западного побережья Ирландии. Алану Хулихану, который прогуливался по морскому побережью со своей пятилетней дочерью, удалось снять ластоногого зверя на камеру. 

«Он выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я подумал, что это тюлень, но потом мы заметили его бивни», — рассказал Хулихан. 

По словам морского биолога и директора местного океанариума Кевина Фланнери, это первый задокументированный случай появления моржа (Odobenus rosmarus) в истории Ирландии.

Фланнери полагает, что морж прибыл в Ирландию из Арктики. Вероятно, животное уснуло на айсберге, который вынесло течением в более южные воды.

Биолог считает, что морж уплывет в более привычный для себя северный регион после того, как восстановит силы.

Посмотрите, как в «Русской Арктике» для моржей сыграли на баяне (кажется, им понравилось). 

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