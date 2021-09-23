У роющих млекопитающих впервые обнаружена биофлуоресценция

Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Джорджии задокументировала ультрафиолетовую биофлуоресценцию у живых южно-восточных карманных сусликов (Geomys pinetis) и в музейных образцах еще четырех видов сусликов.
По словам ученого, биофлуоресценция в шерсти млекопитающих ранее была известна по семейству Didelphidae (опоссумы Нового Света), а также была зарегистрирована недавно у белок-летяг Нового Света (Glaucomys), утконоса (Ornithorhynchus anatinus) и семейства долгоноговых Pedetidае.
«Присутствие в монотремах и метатериях предполагает, что биофлуоресценция может быть сохранившейся характеристикой ночного образа жизни ранних млекопитающих, но ее наличие у нескольких эвтерианских линий вызывает вопросы об эволюционном и экологическом значении», — говорит Пинн.
В новой работе Пенн и его коллеги использовали портативный ультрафиолетовый свет, чтобы определить наличие и степень флуоресценции на шерсти, голой коже и в защечных карманах пойманных юго-восточных карманных сусликов.
Исследователи также протестировали образцы четырех видов сусликов из музеев: Geomys bursarius, Geomys arenarius, Thomomys talpoides и Cratogeomys castanops. Они также обнаружили биофлуоресценцию с похожими цветами, но гораздо более слабую, чем у живых особей.
«Хотя причина способности карманных сусликов и других животных светиться в ультрафиолетовом свете все еще обсуждается, это может служить уникальным знакомством с миром животных. Имея в наличии ультрафиолетовые фонари, любой может, например, выделить опоссума, добывающего пищу на своем заднем дворе, или посмотреть, как ночью светятся различные насекомые», — отмечает Пинн.