У роющих млекопитающих впервые обнаружена биофлуоресценция

По словам ученого, биофлуоресценция в шерсти млекопитающих ранее была известна по семейству Didelphidae (опоссумы Нового Света), а также была зарегистрирована недавно у белок-летяг Нового Света (Glaucomys), утконоса (Ornithorhynchus anatinus) и семейства долгоноговых Pedetidае.

«Присутствие в монотремах и метатериях предполагает, что биофлуоресценция может быть сохранившейся характеристикой ночного образа жизни ранних млекопитающих, но ее наличие у нескольких эвтерианских линий вызывает вопросы об эволюционном и экологическом значении», — говорит Пинн.

В новой работе Пенн и его коллеги использовали портативный ультрафиолетовый свет, чтобы определить наличие и степень флуоресценции на шерсти, голой коже и в защечных карманах пойманных юго-восточных карманных сусликов.