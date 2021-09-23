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Природа

У роющих млекопитающих впервые обнаружена биофлуоресценция

National Geographic Россия
23 сентября 2021
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Фото: Dr. J.T. Pynne
Ученые пока не знают, какую роль она выполняет у этих животных.

Международная группа исследователей под руководством ученых из Университета Джорджии задокументировала ультрафиолетовую биофлуоресценцию у живых южно-восточных карманных сусликов (Geomys pinetis) и в музейных образцах еще четырех видов сусликов.

«Ультрафиолетовая (УФ) биофлуоресценция широко задокументирована у растений, беспозвоночных и позвоночных. Среди позвоночных она выявлена у рыб, земноводных и птиц. Однако зарегистрированные случаи биофлуоресценции у рептилий и млекопитающих ограничены», — Джей Ти Пинн, ведущий автор исследования.

По словам ученого, биофлуоресценция в шерсти млекопитающих ранее была известна по семейству Didelphidae (опоссумы Нового Света), а также была зарегистрирована недавно у белок-летяг Нового Света (Glaucomys), утконоса (Ornithorhynchus anatinus) и семейства долгоноговых Pedetidае.

«Присутствие в монотремах и метатериях предполагает, что биофлуоресценция может быть сохранившейся характеристикой ночного образа жизни ранних млекопитающих, но ее наличие у нескольких эвтерианских линий вызывает вопросы об эволюционном и экологическом значении», — говорит Пинн.

В новой работе Пенн и его коллеги использовали портативный ультрафиолетовый свет, чтобы определить наличие и степень флуоресценции на шерсти, голой коже и в защечных карманах пойманных юго-восточных карманных сусликов.

«Под ультрафиолетовым светом все живые особи изучали ярко-оранжево-розовую флуоресценцию на вентральной части с более тусклой флуоресценцией на спине. Биофлуоресценция была ярче на ногах и подбородке, где цвет шерсти светлее», — Джей Ти Пинн.

Исследователи также протестировали образцы четырех видов сусликов из музеев: Geomys bursarius, Geomys arenarius, Thomomys talpoides и Cratogeomys castanops. Они также обнаружили биофлуоресценцию с похожими цветами, но гораздо более слабую, чем у живых особей.

«Хотя причина способности карманных сусликов и других животных светиться в ультрафиолетовом свете все еще обсуждается, это может служить уникальным знакомством с миром животных. Имея в наличии ультрафиолетовые фонари, любой может, например, выделить опоссума, добывающего пищу на своем заднем дворе, или посмотреть, как ночью светятся различные насекомые», — отмечает Пинн.

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