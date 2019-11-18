У щенка есть хвост на лбу. И это добавляет ему очарования

Американские эксперты рассказали, как на лбу мог появиться столь необычный отросток – без мышц и костей, неспособный вилять. Вероятнее всего, причиной стало внутриутробное поглощение одного плода другим. Это происходит в 10-15% случаев собачьих беременностей: один из плодов ассимилируется другими или матерью. Антон Марков, генеральный директор клиники «Зооген», предлагает другую версию, объясняя это особенностями эмбриогенеза. В его процессе кожные покровы после заращения нервной трубки смыкаются над ней по верхней продольной полосе над позвоночником. Но в данном случае деление клеток не остановилось, и они продолжили рост, сформировав такой кожный вырост. По мнению Маркова, это может быть связано с гормональными нарушениями, положением плода или механическим препятствием.



Так или иначе, малыш практически здоров. Прославившись в соцсетях, Нарвал получил множество заявок от потенциальных владельцев, и специалисты центра выбирают для него ответственных хозяев.