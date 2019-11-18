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Природа

У щенка есть хвост на лбу. И это добавляет ему очарования

Анастасия Баринова
18 ноября 2019
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Фото: Mac the pitbull/Facebook
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Фото: Mac the pitbull/Facebook
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Фото: Mac the pitbull/Facebook
10-недельный щенок с необычным отклонением был обнаружен на улице на морозе.

В американском штате Миссури был найден щенок, имеющий на лбу отросток, похожий на хвост. Люди отнесли его в организацию по спасению собак Mac's Mission

Щенок, который похож на помесь таксы и золотистого ретривера, получил имя «Нарвал», а в Интернете его прозвали «маленький волшебный пушистый единорог». Сделав рентгеновские снимки, ветеринары отметили, что отросток во лбу не причиняет питомцу дискомфорт и не имеет никаких медицинских показаний для удаления. Однако малыша пришлось лечить от отморожения лапы и избавлять его от паразитов.

Американские эксперты рассказали, как на лбу мог появиться столь необычный отросток – без мышц и костей, неспособный вилять. Вероятнее всего, причиной стало внутриутробное поглощение одного плода другим. Это происходит в 10-15% случаев собачьих беременностей: один из плодов ассимилируется другими или матерью. Антон Марков, генеральный директор клиники «Зооген», предлагает другую версию, объясняя это особенностями эмбриогенеза. В его процессе кожные покровы после заращения нервной трубки смыкаются над ней по верхней продольной полосе над позвоночником. Но в данном случае деление клеток не остановилось, и они продолжили рост, сформировав такой кожный вырост. По мнению Маркова, это может быть связано с гормональными нарушениями, положением плода или механическим препятствием.

Так или иначе, малыш практически здоров. Прославившись в соцсетях, Нарвал получил множество заявок от потенциальных владельцев, и специалисты центра выбирают для него ответственных хозяев.

Mac's Mission занимается помощью собакам, оказавшимся в трудном положении: сбитым, раненым или выброшенным – находя им новых хозяев. В организации надеются, что история «единорога» привлечет внимание и к другим их питомцам, которым нужен новый дом.