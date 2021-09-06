У скандинавских медведей нашли устойчивость к антибиотикам

Растущая проблема устойчивости к антибиотикам после начала промышленного производства противомикробных препаратов, начатого в 1940-х годах, нашла неожиданное проявление у бурых медведей (Ursus arctos) из Скандинавии. С 1950-х годов у животных наблюдается рост устойчивости к антибиотикам, который ученым удалось проследить, анализируя состав их зубов.
Устойчивость к антибиотикам — это естественный процесс, при котором теряется эффективность препаратов, применяемых для борьбы с микробами. Устойчивость к антибиотикам является последствием их использования, а нерациональное применение антибиотиков ускоряет ее возникновение.
Согласно отчету CDC за 2019 год, более 35 000 человек умирают каждый год только в США из-за заражения устойчивых к антибиотикам бактерией.
Известно, что антибиотики и устойчивые к антибиотикам бактерии могут попадать в окружающую среду через сточные воды, и ученые занимаются анализом их влияния на дикую природу.
Группа исследователей во главе с микробиологом Джаэль Брили из Норвежского университета науки и технологий проанализировала образцы зубного камня из черепов 82 медведей, сохраненных для науки в скандинавских музеях в период между 1842 и 2016 годами.
Зубной камень — это форма налета, при котором сохраняются образцы бактериальных сообществ, обитающих во рту. Команда секвенировала эти бактериальные геномы в поисках генов устойчивости к антибиотикам.
Они обнаружили рост этих бактерий у медведей с 1950-х годов. За этим последовал спад после того, как правительство Швеции запретило использование антибиотиков в сельском хозяйстве в 1980-х годах, а затем реализовало программу по борьбе с устойчивостью к антибиотикам в 1995 году.
«Мы также обнаружили большее разнообразие генов устойчивости к антибиотикам в недавнем прошлом — вероятно, в результате использования людьми разных видов антибиотиков», — пишут авторы исследования.
Медведи были родом из разных регионов Швеции, что, по мнению ученых, может выявить различное распространение устойчивости к антибиотикам в зависимости от их близости к людям. Хотя шведские бурые медведи, как правило, держатся подальше от людей, некоторые из них живут ближе к людям, чем другие. Ожидалось, что у таких медведей будет больше устойчивости к антибиотикам.
Медведи, рожденные после 1995 года, демонстрируют низкий уровень устойчивых к антибиотикам бактерий, что обнадеживает. Эти уровни не так низки, как до внедрения промышленного производства антибиотиков, но они показывают, что мы можем что-то сделать с существующими экологическими проблемами.
«Наше тематическое исследование показывает, что действия человека, как негативные, так и позитивные, могут напрямую влиять на различные микробные сообщества, в том числе связанные с дикими животными», — заключают исследователи.