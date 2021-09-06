У скандинавских медведей нашли устойчивость к антибиотикам

Растущая проблема устойчивости к антибиотикам после начала промышленного производства противомикробных препаратов, начатого в 1940-х годах, нашла неожиданное проявление у бурых медведей (Ursus arctos) из Скандинавии. С 1950-х годов у животных наблюдается рост устойчивости к антибиотикам, который ученым удалось проследить, анализируя состав их зубов.

Устойчивость к антибиотикам — это естественный процесс, при котором теряется эффективность препаратов, применяемых для борьбы с микробами. Устойчивость к антибиотикам является последствием их использования, а нерациональное применение антибиотиков ускоряет ее возникновение.

Согласно отчету CDC за 2019 год, более 35 000 человек умирают каждый год только в США из-за заражения устойчивых к антибиотикам бактерией.