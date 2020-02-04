У вас есть кот. Как помочь ему чувствовать себя как дома?

Кстати, еще мы составили для вас классный кототест. Он живет в самом конце материала, но вы можете пройти его и прямо сейчас.
В составлении этого материала нам помогла Светлана Климакова, ветеринар и специалист по направлению «поведенческая медицина и зоопсихология» в ветеринарном центре «Ковчег».
Вертикальная ориентация поверхностей для кошки
Пустые полки, спинки диванов, шкафы, подоконники — все это необходимо кошке в повседневной жизни. Если квартира небольшая, рекомендуется увеличить площадь таких вертикальных поверхностей за счет специальных многоуровневых стеллажей — кошачьих игровых комплексов.
Светлана Климакова,зоопсихолог
Миски
Миски для воды и еды должны быть раздельными, а не одной миской с двумя отделениями. Пища должна быть в миске постоянно в случае, если это сухой корм. Любым другим кормом кошку рекомендуется кормить чаще, чем пару раз в день.
«Кошка вообще должна иметь постоянный доступ к еде, отсутствие еды - стресс-фактор, который может привести к проблемам с ЖКТ и другим. Кошка может подойти поесть шестнадцать раз в день. Это нормальное видотипичное поведение кошек, которые могут охотиться непрерывно в течение пяти-шести часов, а затем съесть небольшое количество еды и вернуться к ней через некоторое количество времени», – отмечает зоопсихолог.
Чем кормить кошку?
Рекомендации от Purina®
Однако не менее важным фактором кошачьего комфорта в вашей квартире является не сама миска, а то, что в ней лежит. Без сбалансированного питания с полезными витаминами и питательными веществами кошка может потерять интерес к окружающему миру или даже заболеть.
Как ветеринар, Светлана Климакова советует кормить кошку именно промышленными кормами – но непременно высокого качества. В таких кормах есть необходимые компоненты, которые кошки не могут получить в обыденной пище, что приготовит или даст со своего стола владелец. Однако важно подобрать корм, который будет подходить для кошки и ее образа жизни.
Имея более чем 80-летний опыт в области кормления животных, Purina® создала Cat Chow® — сбалансированный полнорационный корм с высоким содержанием мяса, трав и овощей, разработанный экспертами в области ветеринарии и диетологии. Во всех сухих рационах (а их очень много!) содержатся природные пребиотики (стимулируют здоровое пищеварение), витамины групп В и витамин Е (обеспечивают общую защиту организма и помогают оптимально расходовать энергию) – и отсутствуют искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, способные навредить животному. А еще у Cat Chow® очень приятная цена, что большая редкость для кормов такого качества.
Для кошек, требующих особого ухода, в ассортименте представлены специальные корма для решения специфических проблем со здоровьем, в том числе свойственным взрослым животным.
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Миска для воды должна быть довольно широкой и плоской (когда кошки пьют из узких мисок, они мочат вибриссы, это доставляет им дискомфорт). Также миски с водой можно поставить по всей квартире в местах, где наиболее часто бывает кошка. Вместо миски с водой можно поставить какую-то игровую миску, где будет слышно журчание воды, фонтанчик, даже аквариум.
Светлана Климакова,зоопсихолог
Лотки
Лотки должны стоять в нешумном месте, куда у кошки всегда есть доступ. Наполнители тоже нужно выбирать, учитывая предпочтения кошки – здесь все индивидуально, нужно просто с самого первого дня в доме наблюдать за новым четверолапым соседом. Если она по каким-то причинам не пользуется лотком с древесным наполнителем, возможно, стоит попробовать глиняный или комкующийся, или сменить ароматизированный на наполнитель без отдушек. И разумеется, чистота и отсутствие неприятных запахов – залог того, что кошка не пойдет искать для своих физических нужд другие места, так что не забывайте убирать за кошкой вовремя и регулярно (раз в несколько дней) чистить лоток.
Светлана Климакова,зоопсихолог
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Когтеточки
«Когтеточки важны по трем причинам. Первая – физиологическая, с помощью них кошка чистит когти, отделяет наросший роговой чехол. Вторая – это служит маркировкой территории, что для кошек в собственном доме очень важно. Третья – при этом разминаются мышцы спины, что полезно для физического развития кошки. Логично, что ставить когтеточки стоит там, где кошка предпочитает полировать коготки – для этого понаблюдайте за своим питомцем, который может регулярно терзать мебель, полюбившиеся ему обои в прихожей или шторы», – отмечает зоопсихолог Светлана.
Личное пространство (домик, лежанка)
Большинству кошек не нужно длительного общения с владельцем. Им необходимо дозированное, непродолжительное внимание (хотя оно для них крайне важно и эффективно). Поэтому в доме у кошки должно быть своё место, где она контролирует ситуацию и при этом чувствует себя комфортно, в безопасности. Кошка выберет такое сама – вам просто останется обустроить его поуютнее – например, сделать там лежанку.
Светлана Климакова,зоопсихолог
Сетки на окна
Комментарий зоопсихолога: «Наблюдение за внешней жизнью за пределами квартиры обеспечивает обогащение среды, потому что так сложилось, что множество привлекательных стимулов для кошек находится на улице, где постоянно что-то происходит. Здорово, если у нее есть доступные поверхности, чтобы смотреть на улицу – подоконники, полки, те же шкафы. Но на всех окнах обязаны быть сетки, потому что достаточно много печальных случаев, когда кошки застревали в приоткрытых окнах или выпадали наружу».
Игрушки
Чтобы кошка не портила вещи в квартире, не сбрасывала с поверхностей все подряд, не чувствовала себя брошенной и развивала свои физические и интеллектуальные навыки, нужно обогатить среду, в которой существует кошка, и регулярно играть с ней. Игрушки – важная часть обогащения среды. Ими может служить практически все угодно: мячики, палочки с перьями на конце, головоломки с кормом внутри, игровые приложения на смартфонах, аудиозаписи звуков природы.
Светлана Климакова,зоопсихолог
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Растения
Светлана советует: «Стоит исключить комнатные растения. Чаще всего это какие-то лилии и прочие растения такого плана, которые могут быть ядовитыми. Это нужно учитывать: кошки любят все грызть, особенно от скуки. Есть список комнатных растений, ядовитых для кошек, стоит свериться с ним и не заводить в квартире одновременно представителей флоры и фауны, которые друг с другом не “уживутся”».
Также стоит избегать каких-то резких запахов, химикатов, лучше проветривать сразу или изолировать от них животное на какое-то время – ведь есть индивидуальные неперносимости разных веществ.
Если соблюдать все эти – довольно простые, признайте – пункты, вы сделаете свой дом уютным не только для себя, но и для кошки, а заодно избавите ее от множества стресс-факторов, которые могут спровоцировать поведенческие проблемы и различные заболевания. И тогда вы увидите, что кошки – ваши самые ласковые компаньоны… просто чуть более самодостаточные, чем собаки.
Существует масса ложных стереотипов о кошках: их считают мстительными и независимыми созданиями, хотя это вовсе не так. Часто проблема в том, что мы попросту не понимаем, чего от нас хотят эти загадочные хищники: оставить их в покое, покормить, поиграть или приласкать? Лучше понимать своего пушистого питомца поможет язык тела – проверим, насколько вы хорошо его знаете!
®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария).