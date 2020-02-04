У вас есть кот. Как помочь ему чувствовать себя как дома?

Миски

Миски для воды и еды должны быть раздельными, а не одной миской с двумя отделениями. Пища должна быть в миске постоянно в случае, если это сухой корм. Любым другим кормом кошку рекомендуется кормить чаще, чем пару раз в день.

«Кошка вообще должна иметь постоянный доступ к еде, отсутствие еды - стресс-фактор, который может привести к проблемам с ЖКТ и другим. Кошка может подойти поесть шестнадцать раз в день. Это нормальное видотипичное поведение кошек, которые могут охотиться непрерывно в течение пяти-шести часов, а затем съесть небольшое количество еды и вернуться к ней через некоторое количество времени», – отмечает зоопсихолог.

Чем кормить кошку?

Рекомендации от Purina®

Однако не менее важным фактором кошачьего комфорта в вашей квартире является не сама миска, а то, что в ней лежит. Без сбалансированного питания с полезными витаминами и питательными веществами кошка может потерять интерес к окружающему миру или даже заболеть.

Как ветеринар, Светлана Климакова советует кормить кошку именно промышленными кормами – но непременно высокого качества. В таких кормах есть необходимые компоненты, которые кошки не могут получить в обыденной пище, что приготовит или даст со своего стола владелец. Однако важно подобрать корм, который будет подходить для кошки и ее образа жизни.

Имея более чем 80-летний опыт в области кормления животных, Purina® создала Cat Chow® — сбалансированный полнорационный корм с высоким содержанием мяса, трав и овощей, разработанный экспертами в области ветеринарии и диетологии. Во всех сухих рационах (а их очень много!) содержатся природные пребиотики (стимулируют здоровое пищеварение), витамины групп В и витамин Е (обеспечивают общую защиту организма и помогают оптимально расходовать энергию) – и отсутствуют искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, способные навредить животному. А еще у Cat Chow® очень приятная цена, что большая редкость для кормов такого качества.

Для кошек, требующих особого ухода, в ассортименте представлены специальные корма для решения специфических проблем со здоровьем, в том числе свойственным взрослым животным.