Ученые нашли эффективный метод борьбы с питонами

Темный тигровый питон (Python bivittatus) во Флориде является инвазивным видом. Эта крупная неядовитая змея ведет свое происхождение из Азии, а в США она оказалась случайно: считается, что в 1980-х годах частные владельцы выпустили несколько особей в дикую природу. Кроме того, в 1992 году ураган «Эндрю» разрушил питомник, где содержались экзотические животные, и численность рептилий на воле увеличилась.
Климат Флориды оказался для змеи идеален, а в сочетании с отсутствием естественных врагов она размножилась, что отразилось на местной экосистеме. К 2012 году, за 15 лет присутствия во Флориде, рептилия сократила популяцию енотов на 99,3%, опоссумов — на 98,9%, кабана — на 87,5%.
Охота на тигровых питонов разрешена, но сложность представляет их обнаружение: змея отлично маскируется на фоне болотистых пейзажей. Ученые предложили использовать камеры ближнего инфракрасного диапазона: они охватывают в 1,3 раза большее расстояние, чем камеры видимого спектра.
Авторами нового подхода стали специалисты из Университета Центральной Флориды. Измерив спектры отражательной способности питонов в видимом и инфракрасном диапазонах волн, они обнаружили, что рептилии становятся заметными в инфракрасных волнах длиной более 750 нм. Притом только питоны выглядят темными на фоне яркой листвы, а другие виды змей не отражают инфракрасные лучи.
Чтобы проверить действенность метода, ученые сделали несколько снимков обеими типами камер и попросили добровольцев найти на них питонов. Гипотеза подтвердилась: люди легко различали рептилий на фотографиях инфракрасной камеры ближнего диапазона.
Сама по себе идея не является новой: ранее специалисты предлагали использовать для поиска питонов тепловые инфракрасные датчики, но в этом случае змея должна была целый день греться на солнце, чтобы ночью излучать тепло. В новой работе ученые не полагаются на тепловой контраст: изображение в ближнем инфракрасном диапазоне можно использовать в любое время суток.
Инфракрасные датчики стоят недорого и имеют компактный размер — их можно легко включить в системы, предназначенные для поиска питонов. Инновацией уже заинтересовались в Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды, что поможет собрать больше полевых данных.
Посмотрите на питона-рекордсмена, убитого во Флориде.