Ученые нашли эффективный метод борьбы с питонами

Темный тигровый питон (Python bivittatus) во Флориде является инвазивным видом. Эта крупная неядовитая змея ведет свое происхождение из Азии, а в США она оказалась случайно: считается, что в 1980-х годах частные владельцы выпустили несколько особей в дикую природу. Кроме того, в 1992 году ураган «Эндрю» разрушил питомник, где содержались экзотические животные, и численность рептилий на воле увеличилась.

Климат Флориды оказался для змеи идеален, а в сочетании с отсутствием естественных врагов она размножилась, что отразилось на местной экосистеме. К 2012 году, за 15 лет присутствия во Флориде, рептилия сократила популяцию енотов на 99,3%, опоссумов — на 98,9%, кабана — на 87,5%.