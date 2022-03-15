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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Ученые обнаружили новый вид черепах на одном из Галапагосских островов

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Открытие было сделано благодаря анализу ДНК сходных между собой животных.

На Галапагосских островах нашли новый вид гигантских черепах. Британские и американские ученые сделали это открытие благодаря анализу ДНК: он показал, что сходные между собой животные, обитавшие в одном ареале, на самом деле относятся к разным видам.

Специалисты сравнили генетический материал черепах, которые живут в низинах острова Сан-Кристобаль (самый восточный из Галапагосских островов), с костями и панцирями, найденными в 1906 году в высокогорной пещере того же острова. Как оказалось, между ними есть большие отличия.

В начале XX века экспедиции ученых недостаточно исследовали фауну низменностей к северо-востоку от острова, где обитают современные чатемские гигантские черепахи, или черепахи острова Сан-Кристобаль (Chelonoidis chathamensis). Специалисты сочли всех пресмыкающихся, обитавших на острове Сан-Кристобаль, одним видом, останки которого покоились и в пещере. Однако теперь выяснилось, что почти восемь тысяч живых черепах необходимо отнести к другому виду.

«Вид гигантской черепахи, обитавший на острове Сан-Кристобаль и именовавшийся Chelonoidis chathamensis, генетически не совпадает с другим, ныне существующим видом», — отметили в Министерстве окружающей среды Эквадора.

По данным ученых, вид чатемских гигантских черепах Chelonoidis chathamensis «почти наверняка вымер», а остров Сан-Кристобаль ранее был домом для двух разных видов черепах. Один из них селился в высокогорьях, а другой — в низинах. В дальнейшем специалисты собираются извлечь больше ДНК из костей и панцирей, чтобы однозначно понять, следует ли дать новое имя тем восьми тысячам гигантских черепах, которые ныне живут на острове.

Ранее сообщалось, что биологи изучили геном гигантских черепах Галапагосских островов и обнаружили, что он содержит множество повторяющихся генов, которые могут защитить черепах от болезней, связанных со старением, – например, от рака.

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