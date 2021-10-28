Ученые обнаружили новый вид клюворылых китов

Клюворылые киты (Ziphiidae) являются одними из самых застенчивых морских млекопитающих. В основном они проводят время вдали от побережья, охотясь в глубоких водах открытого океана. Представителей некоторых видов клюворылых китов никогда не видели живьем. Ученые знают об их существовании по мертвым особям, вынесенным на берег.
Теперь, благодаря новому исследованию, ученым удалось идентифицировать новый вид клюворылого кита и довести общее количество известных видов этого семейства до 24.
«Глубины земных океанов остаются менее изученными, чем поверхность Марса. Однако именно там скрывается невероятное количество неизвестных пока видов. Глубоководье имеет большой потенциал на то, чтобы внести свой вклад в основные экологические гипотезы или оспорить их», – говорит Эмма Кэрролл из Оклендского университета.
Название нового вида связано с коренными народами региона, где обнаружили представителя нового вида.
В своем исследовании авторы стремились изучить таксономический статус разобщенных популяций ремнезуба Тру (Mesoplodon mirus), вида клюворылых китов из рода ремнезубов. Вид считается распространенным в умеренных водах северной и южной частей Атлантического океана и в южной части Индийского океана. Они собрали и проанализировали генетические и морфологические данные из нескольких музейных и архивных образцов из северного и южного полушарий. И поняли, что на самом деле перед ними оказался не один вид ремнезубов, а два.
Один из экземпляров, который оказался принадлежащим к новому виду, был обнаружен 27 ноября 2011 года в Новой Зеландии. Почти десять лет назад беременную самку ремнезуба выбросило на пляж на западном побережье Южного острова. Местное племя Нгати Махаки дало ей имя Нихонгоре, а ее кости были отправлены в музей Те Папа Тонгарева в Веллингтоне.
«Изначально мы думали, что это первый ремнезуб Тру, найденный в стране, однако в ходе работы все изменилось. Вскоре мы поняли, что генетика и форма черепа ремнезуба Тру в северном полушарии сильно отличаются от таковых у китов в южном полушарии. Их эволюционные пути разошлись примерно полмиллиона лет назад, вероятно, потому что южным особям не нравилась теплая вода у экватора. Понятно, что это разные виды», – пишут авторы исследования.
По словам авторов работы, ремнезубы Рамари проводят много времени в глубоких водах открытого океана, учитывая, что было обнаружено так мало особей этого вида. Они могут нырять за добычей на глубину до тысячи метров и в основном питаются кальмарами.