Ученые обнаружили новый вид клюворылых китов

Клюворылые киты (Ziphiidae) являются одними из самых застенчивых морских млекопитающих. В основном они проводят время вдали от побережья, охотясь в глубоких водах открытого океана. Представителей некоторых видов клюворылых китов никогда не видели живьем. Ученые знают об их существовании по мертвым особям, вынесенным на берег.

Теперь, благодаря новому исследованию, ученым удалось идентифицировать новый вид клюворылого кита и довести общее количество известных видов этого семейства до 24.

«Глубины земных океанов остаются менее изученными, чем поверхность Марса. Однако именно там скрывается невероятное количество неизвестных пока видов. Глубоководье имеет большой потенциал на то, чтобы внести свой вклад в основные экологические гипотезы или оспорить их», – говорит Эмма Кэрролл из Оклендского университета.