Ученые обнаружили новый вид крокодила среди музейных коллекций, а затем – в природе

На сегодняшний день ученые довольно хорошо разбираются в том, какие виды крупных животных населяют нашу планету. И хотя исследователи до сих пор обнаруживают новые виды небольших представителей фауны, практически все, кто крупнее вашей руки уже давно открыты и описаны. Ключевое слово – практически.
Но, взглянув на пять десятков крокодильих черепов в музейных коллекциях и дважды проверив живые образцы в зоологическом парке во Флориде, исследователи обнаружили совершенно новый вид крокодила – длиной около трех метров, с отличиями в поведении и морфологии.
Только что открытый вид родом из Новой Гвинеи. Ученые знали о существовании на этом острове уникального вида крокодилов, которые были описаны в 1928 году и названы новогвинейскими (Crocodylus novaguinea). Однако с тех самых пор биологи проверяли гипотезу, что остров являетя домом не для одного, а для двух уникальных видов крокодила – северного и южного. Новое исследование подтвердило эту теорию.
Новый вид, который обитает в южной части Новой Гвинеи, получил название Crocodylus halli в честь Филипа Холла, скончавшегося недавно ученого, который стоял у истоков исследования. Именно он описал различия в поведении новогвинейских крокодилов из разных частей острова.
Crocodylus halli отличается от новогвинейского крокодила (Crocodylus novaguinea) способом гнездования, поведением во время спаривания, а также некоторыми особенностями скелета. Для того, чтобы описать эти тонкие различия, ученым пришлось тщательно проанализировать гигантские черепа, разбросанные по музейным коллекциям мира.
После этого команда завершила свои исследования, посетив зоологический парк фермы аллигаторов Св. Августина во Флориде. Они хотели подвердить наличие очевидных различий, которые они обнаружили во время исследования черепов так называемых «новогвинейских крокодилов». «У них есть живые представители вида, который раньше назывался новогвинейским, и мы смогли взглянуть на них и сразу понять, которые из них на самом деле северные Crocodylus novaguinea, а которые относятся к открытому нами Crocodylus halli», – говорит МакМахан. Визуальные различия между двумя видами оказались так же легко узнаваемы, как и различия в строении их черепов.
Посмотрите, как лев спас товарища от крокодила.