Ученые обнаружили новый вид крокодила среди музейных коллекций, а затем – в природе

На сегодняшний день ученые довольно хорошо разбираются в том, какие виды крупных животных населяют нашу планету. И хотя исследователи до сих пор обнаруживают новые виды небольших представителей фауны, практически все, кто крупнее вашей руки уже давно открыты и описаны. Ключевое слово – практически.

Но, взглянув на пять десятков крокодильих черепов в музейных коллекциях и дважды проверив живые образцы в зоологическом парке во Флориде, исследователи обнаружили совершенно новый вид крокодила – длиной около трех метров, с отличиями в поведении и морфологии.

Только что открытый вид родом из Новой Гвинеи. Ученые знали о существовании на этом острове уникального вида крокодилов, которые были описаны в 1928 году и названы новогвинейскими (Crocodylus novaguinea). Однако с тех самых пор биологи проверяли гипотезу, что остров являетя домом не для одного, а для двух уникальных видов крокодила – северного и южного. Новое исследование подтвердило эту теорию.

Новый вид, который обитает в южной части Новой Гвинеи, получил название Crocodylus halli в честь Филипа Холла, скончавшегося недавно ученого, который стоял у истоков исследования. Именно он описал различия в поведении новогвинейских крокодилов из разных частей острова.