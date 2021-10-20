Ученые опознали глубоководных монстров

На глубинах более 200 метров встречается множество самых разных морских обитателей, и в том числе — личинки. Это одна из стадий развития десятиногих раков, но ученые не всегда могут сопоставить юную особь со взрослой. Биолог Хизер Брэкен-Гриссом специализируется на этих организмах, и недавно вместе с коллегами она смогла опознать видовую принадлежность нескольких личинок. Эти знания важны для того, чтобы понимать эволюцию, распространение и экологию морских организмов, а также их влияние на экосистему.

В отряд декаподы, или десятиногие ракообразные (Decapoda), входят креветки, омары, крабы и другие существа, и их взрослые формы изучены достаточно хорошо. Между тем все они перед тем проходят несколько циклов превращений, а их репродуктивные модели показывают широкую вариативность. Некоторые виды откладывают яйца на дно, тогда как у других те остаются прикрепленными к родителям или же пускаются в самостоятельное плавание.