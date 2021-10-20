Ученые опознали глубоководных монстров

На глубинах более 200 метров встречается множество самых разных морских обитателей, и в том числе — личинки. Это одна из стадий развития десятиногих раков, но ученые не всегда могут сопоставить юную особь со взрослой. Биолог Хизер Брэкен-Гриссом специализируется на этих организмах, и недавно вместе с коллегами она смогла опознать видовую принадлежность нескольких личинок. Эти знания важны для того, чтобы понимать эволюцию, распространение и экологию морских организмов, а также их влияние на экосистему.
В отряд декаподы, или десятиногие ракообразные (Decapoda), входят креветки, омары, крабы и другие существа, и их взрослые формы изучены достаточно хорошо. Между тем все они перед тем проходят несколько циклов превращений, а их репродуктивные модели показывают широкую вариативность. Некоторые виды откладывают яйца на дно, тогда как у других те остаются прикрепленными к родителям или же пускаются в самостоятельное плавание.
В свою очередь личинки могут иметь десятки стадий развития. Например, у креветок первая стадия — это зоэа: плавающее и очень маленькое существо. Оно имеет головогрудь и брюшко с сегментами, но конечности начинают развиваться к стадии «мизис». Только 1–3% плавающих личинок успешно завершают метаморфоз и превращаются в молодых креветок, зато с этого момента их смертность уменьшается.
Продолжительность личиночных стадий варьируется между таксономическими группами: эти процессы могут быть быстрыми, а могут длиться месяцами. Чтобы составить четкое генеалогическое древо, ученые применили метод ДНК-баркодирования ко множеству образцов, собранных в северной части Мексиканского залива.
Этот инструмент молекулярной идентификации позволяет по коротким генетическим маркерам в ДНК определять принадлежность организма к определенному таксону. В то время как молекулярная филогенетика помогает при построении филогенетических деревьев и дополнении имеющейся классификации — генетический баркодинг хорошо подходит для определения места данного организма в этой классификации.
В исследовании рассматривалось 28 личинок на 16-ти стадиях развития. Биологам удалось соотнести 14 особей с их взрослыми аналогами. Наиболее многочисленными оказались представители инфраотряда настоящие креветки (Caridea): шесть семейств, восемь родов и одиннадцать видов. Остальные три опознанных вида относились к подотряду десятиногих раков Dendrobranchiata.
И хотя не все образцы удалось идентифицировать — метод показал свою эффективность, и биологи продолжат работу в этом направлении. Посмотрите, как шевелятся сухопутные личинки.