Ученые открыли густонаселенные миры на спинах черепах

Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из Университета Флориды, решила вооруженным глазом взглянуть на прочные панцири головастых черепах, или логгерхедов (Caretta caretta). Эти рептилии являются одним из семи видов морских черепах, являются самыми распространенными морскими черепахами в США и обитают в Атлантическом океане.
Как и большинство морских черепах, логгерхеды признаны уязвимым видом — они часто сталкиваются с опасностями из-за деятельности человека: попадают в рыболовные сети, страдают от пластикового загрязнения океана, лишаются потомства из-за сбора яиц на пляжах.
Питаются головастые черепахи очень разнообразно: в их меню входят и рыбы, и медузы, и ракообразные, а также моллюски и мечехвосты, бронированные раковины и панцири которых эти рептилии с легкостью раскалывают своими мощными челюстями. У них твердый панцирь, соединенный с плоскими ребрами и покрытый щитками из кератина (того материала, из которого состоят рога носорога и наши ногти). Панцирь головастых черепах может достигать в длину до 1,1 метра.
Проанализировав эпибионтов (организмы, которые живут на другом животном) логгерхедов, ученые пришли к выводу, что на больших панцирях этих морских рептилий процветают целые миры: и микроорганизмов в этих мирах в два раза больше, чем считалось ранее.
Чтобы сделать этот вывод, они сконцентрировались на мейофауне (мейобентосе) — мелких водных организмах, размер которых колеблется от 0,032 мм до 1 мм, тогда как ранее большинство исследований эпибионтов морских черепах было сфокусировано на организмах крупных размеров, видимых невооруженным глазом. Особое внимание ученые обратили на нематод — круглых микроскопических червей, которые обитают практически везде и играют важную роль в жизнеобеспечении различных экосистем.
Во время пика сезона гнездования логгерхедов в 2018 году на острове Сент-Джордж во Флориде, США, исследователи собрали образцы всех микроскопических эпибионтов с 24 панцирей черепах и принялись их (эпибионтов) изучать.
Результаты исследования оказались впечатляющими: на панцирных спинах черепах существуют целые миры, которые населяют тысячи различных микроорганизов. На панцире одной черепахи были обнаружены следы 146 000 «колонизаторов». И если ранее считалось, что черепахи носят на своих панцирях менее 100 различных видов организмов, в этот раз ученые обнаружили 111 новых видов одних только нематод — что уж тут говорить о других микроорганизмах. Как же они смогли в таком количестве завоевать кератиновый «плацдарм» для жизни и добиться такого биоразнообразия в одном месте — на панцире одной черепахи могут встречаться нематоды из совершенно разных мест?
Ученые указывают, что это связано с дальними (на тысячи километров) миграциями головастых черепах, которые те предпринимают во время брачного сезона, сезона размножения и в поисках еды. Это подразумевает потенциально крупномасштабный обмен и распространение мейофауны, представители которой из локальных аборигенов становятся космополитами, разносящимися по миру на подобных живых «планетах».
Исследователи отмечают, что результаты их научной работы ставят перед человечеством важные вопросы об экологии и сохранении редких морских черепах не только как самостоятельных представителях мегафауны, имеющих ценность для экосистемы, но и как хозяевах сотен тысяч эпибионтов, которые тоже обеспечивают экосистемам здоровое существование. Статья опубликована в журнале Diversity.