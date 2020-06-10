Ученые открыли густонаселенные миры на спинах черепах

Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из Университета Флориды, решила вооруженным глазом взглянуть на прочные панцири головастых черепах, или логгерхедов (Caretta caretta). Эти рептилии являются одним из семи видов морских черепах, являются самыми распространенными морскими черепахами в США и обитают в Атлантическом океане.

Как и большинство морских черепах, логгерхеды признаны уязвимым видом — они часто сталкиваются с опасностями из-за деятельности человека: попадают в рыболовные сети, страдают от пластикового загрязнения океана, лишаются потомства из-за сбора яиц на пляжах.

Питаются головастые черепахи очень разнообразно: в их меню входят и рыбы, и медузы, и ракообразные, а также моллюски и мечехвосты, бронированные раковины и панцири которых эти рептилии с легкостью раскалывают своими мощными челюстями. У них твердый панцирь, соединенный с плоскими ребрами и покрытый щитками из кератина (того материала, из которого состоят рога носорога и наши ногти). Панцирь головастых черепах может достигать в длину до 1,1 метра.