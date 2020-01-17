Ученые подсмотрели, как кошки едят человеческие трупы

Изучая записи с камер видеонаблюдения, ученые обнаружили, что к трупам, задействованным в экспериментах, регулярно наведываются две бродячие кошки. Первая облюбовала один из свежих трупов – тело 79-летней женщины, помещенное на улицу для исследовательских целей – в конце 2017 года, и затем на протяжении 35 дней продолжала возвращаться к нему. Другая появилась чуть позже, но тоже приходила только к определенному телу, которое едва затронуло разложение, – мужчины, умершего в возрасте 70 лет.

Их привлекали мягкие ткани и жировые прослойки тел. Однажды один из этих трупов был ненадолго помещен в клетку для другого эксперимента, и кошка, не имея возможности добраться до него, просто уходила голодная. Когда тело вернулось на свое место – кошка продолжила возвращаться для трапезы. При этом лежащие рядом четыре десятка человеческих тел оставались нетронутыми. В итоге кошки обглодали два тела в избранных ими местах практически до костей.

Рассматривая такое поведение, ученые поясняют, что кошки очень придирчивы в еде, и раз им что-то понравилось, они будут стараться питаться именно облюбованной едой, не тратя время и силы на эксперименты и дегустацию других источников пищи.



Полигон окружен забором высотой три метра, он уходит под землю на глубину 70 сантиметров, но голодным животным удавалось проникнуть на территорию через щель под входными воротами. Помимо кошек, камеры запечатлели змей и скунсов. Также на полигоне видели луговых собачек, но их человеческие останки не заинтересовали.