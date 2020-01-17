Ученые подсмотрели, как кошки едят человеческие трупы

Далеко не новость, что кошки могут есть человеческие останки: чаще всего такое происходит, когда одинокий владелец умирает, и запертые с ним домашние животные начинают питаться телом. В дикой природе кошки являются охотниками, но они также бывают падальщиками: это показал эксперимент, проведенный на базе университета в Колорадо. Здесь работает исследовательская станция, в задачу которой входит изучение человеческого тела и, в частности, процессов разложения. Эти данные важны для медицины, криминалистики и других областей.
Colorado Mesa University's Forensic Investigation Research Station (FIRS) is a remote station in the arid Colorado mountains. The westernmost of a handful of outdoor decomposition labs plays a key role in helping solve death’s mysteries. pic.twitter.com/G12cFCKQpL— Newsy (@Newsy) November 1, 2018
Изучая записи с камер видеонаблюдения, ученые обнаружили, что к трупам, задействованным в экспериментах, регулярно наведываются две бродячие кошки. Первая облюбовала один из свежих трупов – тело 79-летней женщины, помещенное на улицу для исследовательских целей – в конце 2017 года, и затем на протяжении 35 дней продолжала возвращаться к нему. Другая появилась чуть позже, но тоже приходила только к определенному телу, которое едва затронуло разложение, – мужчины, умершего в возрасте 70 лет.
Их привлекали мягкие ткани и жировые прослойки тел. Однажды один из этих трупов был ненадолго помещен в клетку для другого эксперимента, и кошка, не имея возможности добраться до него, просто уходила голодная. Когда тело вернулось на свое место – кошка продолжила возвращаться для трапезы. При этом лежащие рядом четыре десятка человеческих тел оставались нетронутыми. В итоге кошки обглодали два тела в избранных ими местах практически до костей.
Рассматривая такое поведение, ученые поясняют, что кошки очень придирчивы в еде, и раз им что-то понравилось, они будут стараться питаться именно облюбованной едой, не тратя время и силы на эксперименты и дегустацию других источников пищи.
Полигон окружен забором высотой три метра, он уходит под землю на глубину 70 сантиметров, но голодным животным удавалось проникнуть на территорию через щель под входными воротами. Помимо кошек, камеры запечатлели змей и скунсов. Также на полигоне видели луговых собачек, но их человеческие останки не заинтересовали.
Опыт показал, что кошки являются эффективными падальщиками – ранее их роль в качестве санитаров была недооценена. Открытие вносит важный вклад в криминалистику, объясняя возможные повреждения тел, долго остающихся ненайденными.
Целиком исследование опубликовано в Journal of Forensic Sciences.