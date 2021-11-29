Ученые подсветили нервную систему медузы и «прочитали» ее мысли

Человеческий мозг — это мощнейшая вычислительная система: в нее входит 100 миллиардов нейронов, которые образуют 100 триллионов соединений. Вся эта схема настолько сложная, что даже такие простые вещи, как реакция на страх или движение конечностей, по-прежнему загадка для нейробиологов. Но на многие вопросы о поведении и реакциях можно ответить (или хотя бы нащупать верный путь) с помощью простых организмов: крошечных медуз.

Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали своего рода набор генетических инструментов, предназначенный для работы с Clytia hemisphaerica, типом медузы диаметром около сантиметра, который встречается в Средиземном море и северо-восточной части Атлантического океана.

Используя этот набор инструментов, крошечных медуз генетически модифицировали, так что их нейроны индивидуально светились флуоресцентным светом при активации. Поскольку медуза прозрачна, исследователи могли наблюдать за свечением нервной активности животного. Другими словами, команда могла «читать» мысли медузы, когда она кормилась, плавала или уклонялась от хищников. Это помогло понять, как относительно примитивный мозг животного координирует его поведение. У медузы головного мозга как такового нет, его роль выполняет нервное кольцо с нервными узлами на краю зонтика.

Как отмечают исследователи, черви, мухи, рыбы и мыши, часто используемые в лабораторных экспериментах, генетически более тесно связаны друг с другом, чем с медузами. Кроме того, они эволюционно ближе к человеку, чем к медузам.