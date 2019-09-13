Ученые получили два эмбриона северного белого носорога: еще один шаг к спасению подвида

В марте 2018 года от старости скончался последний самец северного белого носорога (лат. Ceratotherium simum cottoni) по кличке Судан. Сейчас на планете живет только два северных белых носорога: дочь и внучка Судана. Но они уже не способны забеременеть, что означает полное исчезновение подвида после их смерти.



Эта ситуация была спрогнозирована давно, и на протяжении десятилетий ученые ищут пути возрождения северных белых носорогов. Наиболее перспективным методом признано суррогатное материнство. Согласно программе, молодая здоровая самка родственного подвида, южного белого носорога (лат. Ceratotherium simum simum), пройдет процедуру ЭКО с использованием генетического материала, который специалисты успели получить от Судана и других самцов почти исчезнувшего вида.