Ученые получили два эмбриона северного белого носорога: еще один шаг к спасению подвида

В марте 2018 года от старости скончался последний самец северного белого носорога (лат. Ceratotherium simum cottoni) по кличке Судан. Сейчас на планете живет только два северных белых носорога: дочь и внучка Судана. Но они уже не способны забеременеть, что означает полное исчезновение подвида после их смерти.
Эта ситуация была спрогнозирована давно, и на протяжении десятилетий ученые ищут пути возрождения северных белых носорогов. Наиболее перспективным методом признано суррогатное материнство. Согласно программе, молодая здоровая самка родственного подвида, южного белого носорога (лат. Ceratotherium simum simum), пройдет процедуру ЭКО с использованием генетического материала, который специалисты успели получить от Судана и других самцов почти исчезнувшего вида.
Замороженная сперма оказалась невысокого качества, но все же признана пригодной для оплодотворения. Однако поскольку ранее ЭКО на носорогах не применялось – для начала следовало понять, возможно ли это вообще. Идея оказалась рабочей: в июле 2019 года на свет появился первый в мире белый носорог, зачатый таким образом. На этапе тестов использовался материал южного белого носорога – рисковать с ограниченным количеством сперматозоидов и яйцеклеток северного белого носорога ученые не решились. А теперь стало известно об успехе второго этапа революционного плана: уже получено два эмбриона северного белого носорога.
22 августа у двух последних оставшихся в живых самок этого подвида было взято 10 яйцеклеток. Семь из них оплодотворили спермой Судана и других умерших самцов северного белого носорога, которая хранилась в замороженном виде. Из двух яйцеклеток развились жизнеспособные эмбрионы.
Сейчас их хранят в жидком азоте (-196 °C). На следующем этапе они будут подсажены одной из суррогатных матерей – Виктории, уже родившей при помощи ЭКО, или другой самке южного белого носорога, которые готовятся к медицинским процедурам в зоопарке Сан-Диего.