Ученые пророчат гибель ледникам в Пиренеях

По словам ученых, ледники, расположенные в высоких скалах Пиренейских гор, разделяющих Францию и Испанию, исчезнут в течение 30 лет, нарушая экосистему и подвергая риску местную экономику.
Исследователи изучили данные о темпах таяния девяти из 15 французских ледников на Пиренеях за последние 18 лет и пришли к выводу, что пиренейские ледники исчезнут к 2050 году.
Анализы, образцы керна и GPS-отслеживание ледников в Пиренеях указывают на те же выводы, которые уже отмечались в отношении альпийских ледников и других мест: более теплая и сухая зима приводит к неизбежному сокращению и истончению ледяных покровов.
Общая площадь девяти изученных ледников в настоящее время составляет 79 гектаров по сравнению с 140 гектарами всего 17 лет назад. В середине XIX века площадь этих ледников составляла не менее 450 гектаров.
С 2002 года девять французских ледников на Пиренеях теряют 3,6 гектара каждый год, что эквивалентно размеру пяти футбольных полей. Прошлый год не стал исключением: нижний край пяти ледников отступил на 8,1 метра, тогда как ранее темпы таяния льда составляли в среднем 7,9 метра в год.
Ученые также предупреждают о влиянии таяния ледников на местное биоразнообразие. По словам Софи Коуви-Фрауни, исследователя из сельскохозяйственного и экологического института INRAE, по мере повышения температуры и обнажения всё большего количества почвы местный ландшафт станет уязвимым для колонизации этих территорий инвазивными растениями и животными, которые в настоящее время могут выживать только на более низких высотах. Это может привести к вымиранию местных видов, которые адаптировались к суровым условиям ледников и высокогорья.
Glaciers nestled in the lofty crags of the Pyrenees mountains separating France and Spain could disappear within 30 years as temperatures rise, upending ecosystems while putting local economies at risk, scientists say https://t.co/Q1Yy85o5DC— AFP news agency (@AFP) January 21, 2020
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) в 2018 году выяснила, что максимальные температуры на Пиренеях могут повыситься на 1,4-3,3 градуса по Цельсию к середине этого столетия. Это может означать катастрофу для по меньшей мере трех десятков горнолыжных курортов во Франции и Испании, а также в Андорре.
Уже в этом сезоне около половины французских курортов были вынуждены сдвинуть сроки открытия из-за теплых южных ветров. Ситуацию для горнолыжных курортов осложняет и крайне низкое количество выпавшего снега, зафиксированное еще в прошлом сезоне 2018/19.
Местный туризм сильно пострадал: резко сократились продажи билетов на подъемники и бронирование гостиниц. Многие любители горнолыжного спорта направились на более высокие склоны во французские Альпы.
По словам Рене, таяние ледников опасно для путешественников и на более низких склонах, поскольку в регионе повышается риск обвалов камней и схода лавин.
По данным ООН, прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. 2019 год стал вторым по средней температуре на планете после рекордного 2016 года.