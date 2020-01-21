Ученые пророчат гибель ледникам в Пиренеях

Исследователи изучили данные о темпах таяния девяти из 15 французских ледников на Пиренеях за последние 18 лет и пришли к выводу, что пиренейские ледники исчезнут к 2050 году.

Анализы, образцы керна и GPS-отслеживание ледников в Пиренеях указывают на те же выводы, которые уже отмечались в отношении альпийских ледников и других мест: более теплая и сухая зима приводит к неизбежному сокращению и истончению ледяных покровов.

Общая площадь девяти изученных ледников в настоящее время составляет 79 гектаров по сравнению с 140 гектарами всего 17 лет назад. В середине XIX века площадь этих ледников составляла не менее 450 гектаров.

С 2002 года девять французских ледников на Пиренеях теряют 3,6 гектара каждый год, что эквивалентно размеру пяти футбольных полей. Прошлый год не стал исключением: нижний край пяти ледников отступил на 8,1 метра, тогда как ранее темпы таяния льда составляли в среднем 7,9 метра в год.

Ученые также предупреждают о влиянии таяния ледников на местное биоразнообразие. По словам Софи Коуви-Фрауни, исследователя из сельскохозяйственного и экологического института INRAE, по мере повышения температуры и обнажения всё большего количества почвы местный ландшафт станет уязвимым для колонизации этих территорий инвазивными растениями и животными, которые в настоящее время могут выживать только на более низких высотах. Это может привести к вымиранию местных видов, которые адаптировались к суровым условиям ледников и высокогорья.