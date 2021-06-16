Ученые раскрыли секрет дружбы косаток

В популяциях животных крайне важна социальная структура группы. Чтобы понять функции и эволюцию сообществ, биологи изучают все аспекты коммуникаций. В зоопарках звери могут взаимодействовать между собою иначе, чем в естественной среде, но в дикой природе наблюдать за ними сложнее. Биологи из Эксетерского университета следили за стаей южных косаток (Orcinus orca) при помощи дрона и им удалось получить уникальные кадры.
Специалисты пришли к выводу, что в сообществах косаток существует сложная социальная структура, включающая близкую и персональную дружбу. Это не первое исследование, проведенное при помощи дрона, но в данном случае биологи сконцентрировались на новом аспекте. Тот факт, что косатки охотно коммуницируют друг с другом, был известен давно, но поскольку эти животные остаются в группах, где они родились, до конца своей жизни – ученые объясняли эти коммуникации родственными связями.
Fantastic day of talks + discussion between @BristolBioSci and @CrabExeter cetacean researchers: great fun sharing our science... and our drone videos! @SimonJAllen1 @CetaceanMike @DarrenPCroft @PernilleMS @Samellisq @_laurapalmer93 @KathrynGHolmes1 @NatKlepacova @EmmaChereskin pic.twitter.com/kAvM1gfWpg— Stephanie L King #BlackLivesMatter 🏳️🌈 (@_StephanieLKing) May 4, 2021
Сейчас удалось скорректировать данные. Косатки не просто проводят много времени друг с другом: они выбирают для этого определенных особей. Чаще всего связи образуются между представителями того же пола и возраста.
Ведущую социальную роль в каждой группе играли молодые самцы и самки, а с возрастом тяга косаток к социализации уменьшалась, и эти особи чаще наслаждались одиночеством. Новое исследование основано на данных, собиравшихся на протяжении 40 лет в Тихом океане.
Посмотрите, как косатки играют с птицами и рыбами.