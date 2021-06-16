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Природа

Ученые раскрыли секрет дружбы косаток

Анастасия Баринова
16 июня 2021
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Фото: University of Exeter
Эти морские млекопитающие строят сложные социальные связи

В популяциях животных крайне важна социальная структура группы. Чтобы понять функции и эволюцию сообществ, биологи изучают все аспекты коммуникаций. В зоопарках звери могут взаимодействовать между собою иначе, чем в естественной среде, но в дикой природе наблюдать за ними сложнее. Биологи из Эксетерского университета следили за стаей южных косаток (Orcinus orca) при помощи дрона и им удалось получить уникальные кадры.

Специалисты пришли к выводу, что в сообществах косаток существует сложная социальная структура, включающая близкую и персональную дружбу. Это не первое исследование, проведенное при помощи дрона, но в данном случае биологи сконцентрировались на новом аспекте. Тот факт, что косатки охотно коммуницируют друг с другом, был известен давно, но поскольку эти животные остаются в группах, где они родились, до конца своей жизни – ученые объясняли эти коммуникации родственными связями.

Сейчас удалось скорректировать данные. Косатки не просто проводят много времени друг с другом: они выбирают для этого определенных особей. Чаще всего связи образуются между представителями того же пола и возраста.

«Это похоже на ситуацию, когда мама в детстве привела тебя на утренник. Ты не выбирал туда идти, но выбор, с кем там общаться, остается за тобой»,– ведущий автор исследования Майкл Вайс (Michael Weiss).

Ведущую социальную роль в каждой группе играли молодые самцы и самки, а с возрастом тяга косаток к социализации уменьшалась, и эти особи чаще наслаждались одиночеством. Новое исследование основано на данных, собиравшихся на протяжении 40 лет в Тихом океане.

«Мы обнаружили удивительные параллели между поведением китов и других млекопитающих, и мы с нетерпением ждем следующих этапов этого исследования».

Посмотрите, как косатки играют с птицами и рыбами.

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