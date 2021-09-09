Ученые сделали лекарство из лягушачьей пены

Группа ученых из Великобритании нашла максимально эффективный способ доставки лекарств с помощью медицинской пены. В этом им помогла южноамериканская лягушка Engystomops pustulosus: для защиты своих яиц она обволакивает их пеной, и та на протяжении нескольких дней не распадается.
Tungara frog eggs hatching #HerpsAdapt #Panama #frogs pic.twitter.com/MCYts4d03N— Blake Klocke (@amphibianBlake) February 7, 2014
Исследователи собрали образцы и отправили их в лабораторию для изучения. Они обнаружили, что пена сформирована плотной сетью пузырьков, состоящих из протеина с поверхностно-активными свойствами. Они предотвращают обезвоживание, перегрев и проникновение бактерий. Затем была проверена реакция на пену человеческой кожи, и оказалось, что она не опасна, а разлагается еще медленнее из-за разницы в температуре и более низкого уровня pH.
Медицинскую пену используют на протяжении последних 50 лет для лечения травм, ожогов и других поражений кожи. Добавленные в нее препараты оказывают свое целебное воздействие точечно и постепенно, а пена защищает кожу от внешних воздействий. Однако она быстро исчезает, и массу приходится накладывать заново. Лишние манипуляции с пораженным участком кожи замедляют процесс заживления и, к тому же, повышают риск инфицирования.
Экспериментируя с пеной лягушек, ученые добавили в нее легко растворяющиеся красители, убедившись, что они удерживаются очень долго. Затем с пеной были смешаны антибиотики, и эффект превзошел все ожидания. Примерно половина от введенного объема рифамицина высвободилась в течение первых 24 часов после применения, а остальная часть медленно высвобождалась в течение следующих шести дней.
Frog foam does more than protect tadpoles from predators and harsh environments — it could also be used to deliver drugs to human skin! I reported on a @RSocPublishing study by @PaulHoskisson, @brozio_sarah and @D_Lamprou for @SmithsonianMag: https://t.co/zJD08ES9ze pic.twitter.com/GAvWvZASQO— Raleigh McElvery (@RaleighMcElvery) September 8, 2021
Исследователи подчеркивают, что современные лекарственные синтетические пены обычно держатся от нескольких часов до нескольких дней, после чего повязки необходимо менять. Пена южноамериканских лягушек имеет более длительный срок активного действия. Однако необходимы ее дальнейшие испытания, чтобы оценить все оказываемые на человека эффекты. Когда эта стадия тестирования будет успешно пройдена, потребуется разработать технологию по производству этого редкого природного материала.
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