Ученые сделали лекарство из лягушачьей пены

Исследователи собрали образцы и отправили их в лабораторию для изучения. Они обнаружили, что пена сформирована плотной сетью пузырьков, состоящих из протеина с поверхностно-активными свойствами. Они предотвращают обезвоживание, перегрев и проникновение бактерий. Затем была проверена реакция на пену человеческой кожи, и оказалось, что она не опасна, а разлагается еще медленнее из-за разницы в температуре и более низкого уровня pH.

Медицинскую пену используют на протяжении последних 50 лет для лечения травм, ожогов и других поражений кожи. Добавленные в нее препараты оказывают свое целебное воздействие точечно и постепенно, а пена защищает кожу от внешних воздействий. Однако она быстро исчезает, и массу приходится накладывать заново. Лишние манипуляции с пораженным участком кожи замедляют процесс заживления и, к тому же, повышают риск инфицирования.

Экспериментируя с пеной лягушек, ученые добавили в нее легко растворяющиеся красители, убедившись, что они удерживаются очень долго. Затем с пеной были смешаны антибиотики, и эффект превзошел все ожидания. Примерно половина от введенного объема рифамицина высвободилась в течение первых 24 часов после применения, а остальная часть медленно высвобождалась в течение следующих шести дней.