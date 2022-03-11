Ученые собираются воскресить вымерших островных крыс. Как?

Они исчезли 119 лет назад на острове Рождества.

Ученые поставили задачу вернуть к жизни крыс Rattus macleari, которых последний раз видели 119 лет назад на острове Рождества в Индийском океане.

Исследователи объясняют, что при попытках воскресить вымерший вид главным препятствием является проблема работы с деградировавшей ДНК, которая не дает всей генетической информации, необходимой для реконструкции полного генома вымершего животного.

Однако эволюционному генетику Тому Гилберту из Копенгагенского университета и его коллегам повезло. Мало того, что команде удалось получить почти весь геном грызуна, но, поскольку он относительно недавно отделился от других видов Rattus, он разделяет около 95% своего генома с серой крысой, или пасюком (Rattus norvegicus).

«Это идеальный случай, потому что, когда вы секвенируете геном, вы должны сравнить его с надежным современным эталоном», – Том Гилберт.

После того, как ДНК секвенирована настолько хорошо, насколько это возможно, и геном сопоставлен с эталонным геномом живых видов, ученые идентифицируют те части геномов, которые не совпадают друг с другом. В дальнейшем они могут использовать технологию CRISPR для редактирования ДНК живых видов, чтобы они соответствовали ДНК вымерших.

Исследователи отмечают, что данный случай подходит для проверки этих методов, поскольку эволюционное расхождение между Rattus macleari и Rattus norvegicus похоже на расхождение между слоном и мамонтом.

Хотя секвенирование ДНК крысы с острова Рождества в основном прошло успешно, несколько ключевых генов отсутствовали. Эти гены были связаны с обонянием, а это означает, что «воскресшая» крыса с острова Рождества, вероятно, не сможет обрабатывать запахи так, как это делал вымерший грызун.

Ученые признают, что не смогут создать идеальную копию Rattus macleari, но она будет приближена к ней насколько это возможно. Гилберт говорит, что для создания экологически функционального мамонта, например, может быть достаточно отредактировать ДНК слона, чтобы животное покрылось шерстью и смогло жить на холоде.

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Гилберт планирует попробовать провести фактическое редактирование генов на крысах, но хотел бы начать с видов, которые все еще существуют. Так, он намерен начать с редактирования CRISPR генома черной крысы (Rattus rattus), чтобы изменить его на геном серой крысы, прежде чем пытаться воскресить крысу с острова Рождества.

Хотя ученый взволнован своими будущими исследованиями, весь трудоемкий процесс все же заставляет его задуматься.

«Я думаю, что это захватывающая технологическая идея. Но также нужно задаться вопросом, не лучше ли использовать средства на ее осуществление, чтобы сохранить пока существующие исчезающие виды», – говорит Гилберт.

Остров Рождества находится в 500 км к югу от столицы Индонезии Джакарты, но является несамоуправляющейся внешней территорией Австралии. Ученые полагают, что крысы на этом острове вымерли из-за завезенных с континента болезней.