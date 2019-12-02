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Природа

Ученые воскресили коралловые рифы, включив им звуки морской жизни

Анастасия Баринова
02 декабря 2019
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Фото: Сергей Шанин
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Фото: visa vietnam/Pixabay
Они назвали этот метод «подводной акустикой».

По всему миру гибнут коралловые рифы, что отражается на всей морской экосистеме. В попытках спасти эти важнейшие организмы международная группа ученых придумала неожиданный способ, который назвали «акустическое обогащение». Изучая тенденции отмирания кораллов Большого барьерного рифа в Австралии, океанологи установили подводные динамики, воспроизводящие записи здоровых рифов.

«Здоровые коралловые рифы являются удивительно шумными: их акустический ландшафт состоит из щелчков креветок, «рычания» рыб и звуков других морских обитателей. На эти звуки устремляется молодая рыба, когда ищет место для поселения. И напротив – когда кораллы деградируют, жизнь в них замирает, и рифы замолкают. Восстановив звуковую среду, мы можем снова привлечь молодняк морских обитателей к рифам»,– Стив Симпсон (Steve Simpson), профессор Эксетерского университета.

Привлечение рыбы к мертвому рифу не вернет его к жизни по умолчанию, но это эффективно запускает процессы естественного восстановления: очищая риф в процессе своей жизнедеятельности, рыба создает пространство для произрастания новых кораллов.

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Nature.com

Эксперимент оказался удачным: на участках с мертвыми кораллами, от которых доносились записанные звуки морской жизни, количество рыбы удвоилось, и на 50% выросло их видовое разнообразие. Различные группы рыб выполняют разные функции; поэтому обильная и разнообразная популяция рыб является важным фактором поддержания здоровой экосистемы.

Ученые подчеркивают, что «подводная акустика» не должна быть единственным путем спасения кораллов: проблема требует решения на глобальном уровне. В частности, необходим комплекс природоохранных мер, в том числе борьба с чрезмерным выловом рыбы и загрязнением воды. Вымирают рифы и из-за изменения климата: высокие температуры вызывают обесцвечивание кораллов, они вытесняются водорослями, становясь призрачно-белыми, и в конце концов погибают.

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