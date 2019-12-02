Ученые воскресили коралловые рифы, включив им звуки морской жизни

Эксперимент оказался удачным: на участках с мертвыми кораллами, от которых доносились записанные звуки морской жизни, количество рыбы удвоилось, и на 50% выросло их видовое разнообразие. Различные группы рыб выполняют разные функции; поэтому обильная и разнообразная популяция рыб является важным фактором поддержания здоровой экосистемы.

Ученые подчеркивают, что «подводная акустика» не должна быть единственным путем спасения кораллов: проблема требует решения на глобальном уровне. В частности, необходим комплекс природоохранных мер, в том числе борьба с чрезмерным выловом рыбы и загрязнением воды. Вымирают рифы и из-за изменения климата: высокие температуры вызывают обесцвечивание кораллов, они вытесняются водорослями, становясь призрачно-белыми, и в конце концов погибают.



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