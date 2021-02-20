Ученые впервые клонировали черноногого хорька для спасения целого вида

Ученые из США успешно клонировали находящегося под угрозой исчезновения американского, или черноногого хорька (Mustela nigripes). Для этого они использовали сохранившиеся клетки особи, умершей более 30 лет назад.
Клонированный черноногий хорек является генетической копией самки по имени Уилла, которая жила в дикой природе и умерла в середине 1980-х годов. Ее клетки, как и образцы еще 1100 исчезающих видов по всему миру, были заморожены в рамках программы San Diego Zoo Global по сохранению находящихся под угрозой видов. Уилла не оставила потомков, поэтому ученые надеются, что появившаяся на свет самка хорька, которую назвали Элизабет Энн, внесет генетическое разнообразие в популяцию этих животных и позволит избежать инбридинга.
Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. 🙂 pic.twitter.com/fz7HnwyI1F— US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021
Все современные особи этого вымирающего вида происходят всего от семи хорьков, что делает популяцию восприимчивой к болезням и генетическим аномалиям, ограничивает вероятность успешной реинтродукции в дикую природу и снижает фертильность животных. Международным Союзом Охраны Природы (IUCN) численность черноногих хорьков в дикой природе оценивается примерно в 200 особей.
Элизабет Энн родилась 10 декабря в Центре охраны американских хорьков Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных в Колорадо. Имя для самки было выбрано не по какой-либо конкретной причине — оно было в списке, который Центр заранее составил для присвоения имен животным.
Тесты показывают, что Элизабет Энн абсолютно здорова, но ученые продолжат наблюдения за ней. Исследователи рассчитывают, что она начнет размножаться и в таком случае ее внуки или правнуки будут выпущены в дикую природу в 2024 или 2025 году.
Американские хорьки считались вымершими, пока в 1981 году не была обнаружена популяция из 130 особей в штате Вайоминг. Однако сразу после этого открытия из-за вспышки чумы погибла половина найденных хорьков. Было принято решение для спасения вида отловить 18 особей разного пола и поместить их на территориях научно-зоологического центра для восстановления популяции и последующей реинтродукции в дикую природу.
Не так давно Revive&Restore успешно клонировали лошадь Пржевальского, так что черные хорьки – не единственная их победа. В компании также надеются, что однажды смогут клонировать шерстистого мамонта.