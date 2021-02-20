Ученые впервые клонировали черноногого хорька для спасения целого вида

Элизабет Энн родилась 10 декабря в Центре охраны американских хорьков Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных в Колорадо. Имя для самки было выбрано не по какой-либо конкретной причине — оно было в списке, который Центр заранее составил для присвоения имен животным.

Тесты показывают, что Элизабет Энн абсолютно здорова, но ученые продолжат наблюдения за ней. Исследователи рассчитывают, что она начнет размножаться и в таком случае ее внуки или правнуки будут выпущены в дикую природу в 2024 или 2025 году.

Американские хорьки считались вымершими, пока в 1981 году не была обнаружена популяция из 130 особей в штате Вайоминг. Однако сразу после этого открытия из-за вспышки чумы погибла половина найденных хорьков. Было принято решение для спасения вида отловить 18 особей разного пола и поместить их на территориях научно-зоологического центра для восстановления популяции и последующей реинтродукции в дикую природу.

Не так давно Revive&Restore успешно клонировали лошадь Пржевальского, так что черные хорьки – не единственная их победа. В компании также надеются, что однажды смогут клонировать шерстистого мамонта.