Учёные решили узнать больше о байкальских нерпах. Как им в этом помочь?
Байкальская нерпа — уникальное животное, эндемик Байкала и индикатор «здоровья» всей экосистемы озера. Они круглый год плещутся в байкальских водах, зимуют в логовищах на льду под снегом и охотятся за рыбой. Эти звери любопытны: нередко подплывают к лодкам и выныривают из-под воды, глядя вокруг своими бездонными глазами. Нерпы находятся на вершине пищевой цепочки Байкала, и угроза для них может исходить только от человека.
Сейчас ученые знают относительно немного о состоянии популяции байкальской нерпы. С целью получения дополнительной важной информации об эндемике Фонд «Озеро Байкал» инициировал комплексное исследование этого вида.
В прошлом году Фонд организовал десятидневную научную экспедицию на Ушканьи острова, в ходе которой 15 диких нерп пометили спутниковыми передатчиками, чтобы узнать больше о путях миграций эндемика. Также ученые собрали необходимые биологические материалы нерп для дальнейших исследований. Впервые в истории наблюдений за этим животным все исследования проводились неинвазивными и малоинвазивными, гуманными методами.
Уже завершились токсикологические и вирусологические исследования, а в данный момент готовится проведение сложных генетических анализов, которые позволят понять, как эндемик приспосабливается к изменениям экологической среды, и существуют ли разные подвиды одной популяции байкальской нерпы.
Всего для проведения генетических исследований требуется 1,5 млн рублей. Сейчас частично решить эту задачу помогает Фонд «Нужна помощь». Он запустил сбор средств на покупку реактивов и расходных материалов на сумму 291 572 рубля, без которых невозможно провести лабораторные анализы. Вы можете помочь ученым в проведении этого сложного исследования. Внести свой вклад можно здесь.