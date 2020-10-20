Учёные решили узнать больше о байкальских нерпах. Как им в этом помочь?

Байкальская нерпа — уникальное животное, эндемик Байкала и индикатор «здоровья» всей экосистемы озера. Они круглый год плещутся в байкальских водах, зимуют в логовищах на льду под снегом и охотятся за рыбой. Эти звери любопытны: нередко подплывают к лодкам и выныривают из-под воды, глядя вокруг своими бездонными глазами. Нерпы находятся на вершине пищевой цепочки Байкала, и угроза для них может исходить только от человека.

Сейчас ученые знают относительно немного о состоянии популяции байкальской нерпы. С целью получения дополнительной важной информации об эндемике Фонд «Озеро Байкал» инициировал комплексное исследование этого вида.

В прошлом году Фонд организовал десятидневную научную экспедицию на Ушканьи острова, в ходе которой 15 диких нерп пометили спутниковыми передатчиками, чтобы узнать больше о путях миграций эндемика. Также ученые собрали необходимые биологические материалы нерп для дальнейших исследований. Впервые в истории наблюдений за этим животным все исследования проводились неинвазивными и малоинвазивными, гуманными методами.