Удивительная подводная фауна у берегов Австралии: видео

Отдаленное Западное побережье Австралии известно своей обширной карстовой системой, где острые известняковые гряды и башни образованы эрозией. Здесь также есть сеть подземных водоемов, в которых живет немало любопытных представителей подводной фауны. При этом прилегающая акватория остается практически неизученной. Океанологи из Института Шмидта (Schmidt Ocean Institute) решили восполнить этот пробел. Серия экспедиций у Западного побережья проходит с начала 2020 года, и биологи оперативно делятся результатами наблюдений.
Биологическое разнообразие исследовалось с помощью подводного аппарата на дистанционном управлении. Оказалось, что под водой встречается множество не известных ранее видов голотурий (лат. Holothuroidea), актиний (лат. Actiniaria) и других представителей океанской фауны.
Несколько образцов было взято для более детального изучения: на снимке – предположительно, новый вид морского паука (лат. Pycnogonida).
Изучение акватории будет продолжено: знание о биоразнообразии поможет выработать меры по ее защите от нефтегазодобывающей отрасли и других угроз.
Посмотрите на необычных обитателей северных морей.