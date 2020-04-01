Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Удивительная подводная фауна у берегов Австралии: видео

Анастасия Баринова
01 апреля 2020
6575768.jpg
Фото: Schmidt Ocean
Untitl444ed-1.jpg
Фото: Schmidt Ocean
Untitl325ed-1.jpg
Фото: Schmidt Ocean
Американская экспедиция принесла неожиданные результаты.

Отдаленное Западное побережье Австралии известно своей обширной карстовой системой, где острые известняковые гряды и башни образованы эрозией. Здесь также есть сеть подземных водоемов, в которых живет немало любопытных представителей подводной фауны. При этом прилегающая акватория остается практически неизученной. Океанологи из Института Шмидта (Schmidt Ocean Institute) решили восполнить этот пробел. Серия экспедиций у Западного побережья проходит с начала 2020 года, и биологи оперативно делятся результатами наблюдений. 

Биологическое разнообразие исследовалось с  помощью подводного аппарата на дистанционном управлении. Оказалось, что под водой встречается множество не известных ранее видов голотурий (лат. Holothuroidea), актиний (лат. Actiniaria) и других представителей океанской фауны.

Несколько образцов было взято для более детального изучения: на снимке – предположительно, новый вид морского паука (лат. Pycnogonida).

FK200126-Andrew-spider-hoffmanFK204516-768x512.jpg

Изучение акватории будет продолжено: знание о биоразнообразии поможет выработать меры по ее защите от нефтегазодобывающей отрасли и других угроз.

Посмотрите на необычных обитателей северных морей.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла