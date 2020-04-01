Удивительная подводная фауна у берегов Австралии: видео

Отдаленное Западное побережье Австралии известно своей обширной карстовой системой, где острые известняковые гряды и башни образованы эрозией. Здесь также есть сеть подземных водоемов, в которых живет немало любопытных представителей подводной фауны. При этом прилегающая акватория остается практически неизученной. Океанологи из Института Шмидта (Schmidt Ocean Institute) решили восполнить этот пробел. Серия экспедиций у Западного побережья проходит с начала 2020 года, и биологи оперативно делятся результатами наблюдений.