Удивительное открытие: макаки питаются крысами

Представители семейства мартышковые (лат. Cercopithecidae) преимущественно травоядны, но отдельные виды добавляют в свой рацион насекомых или мелких позвоночных. На примере свинохвостого макака (лат. Macaca nemestrina) немецкие ученые показали, что мартышки могут быть и более серьезными хищниками.



Биологи из Лейпцигского университета и Института эволюции Макса Планка наблюдали за популяцией макака в малазийском лесном заповеднике Сегари Мелинтанг. Его окружают пальмовые плантации, и обезьяны с удовольствием лакомятся плодами. Это вызывает недовольство фермеров: в среднем макаки, живущие по соседству с плантациями, употребляют более 12 тонн пальмовых плодов в год.



Однако в общих масштабах это совсем немного – около 0,5% от общей производственной массы выращенных плодов. Более того, наличие обезьян оказалось крайне полезно: помимо фруктов, макаки питаются крысами.