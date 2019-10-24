Удивительное открытие: макаки питаются крысами

Представители семейства мартышковые (лат. Cercopithecidae) преимущественно травоядны, но отдельные виды добавляют в свой рацион насекомых или мелких позвоночных. На примере свинохвостого макака (лат. Macaca nemestrina) немецкие ученые показали, что мартышки могут быть и более серьезными хищниками.
Биологи из Лейпцигского университета и Института эволюции Макса Планка наблюдали за популяцией макака в малазийском лесном заповеднике Сегари Мелинтанг. Его окружают пальмовые плантации, и обезьяны с удовольствием лакомятся плодами. Это вызывает недовольство фермеров: в среднем макаки, живущие по соседству с плантациями, употребляют более 12 тонн пальмовых плодов в год.
Однако в общих масштабах это совсем немного – около 0,5% от общей производственной массы выращенных плодов. Более того, наличие обезьян оказалось крайне полезно: помимо фруктов, макаки питаются крысами.
Между тем крысы уничтожают до 10% от общего объема плантации. Таким образом, плоды, которые воруют обезьяны – ничтожная плата за помощь в борьбе с грызунами. Подчеркнув это необычное сотрудничество, ученые призывают фермеров не вырубать леса рядом с пальмовыми посадками, оставляя макакам их естественную среду обитания.