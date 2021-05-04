Удивительные блуждающие валуны

Если вы когда-нибудь видели каменюку, которая явно находится не на своем месте, то, скорее всего, это был эрратический валун. Так называют камни, которые древний ледник во время таяния перенес за сотни километров.

По размеру эрратические валуны бывают разные – от камешков с ладонь до глыб величиной с дом. Увидеть их можно где угодно – на полях, на склонах гор и даже на морском дне. Неизменно одно: блуждающие валуны (вроде камня на фото, который лежит у горы Инглборо в Йоркшир-Дейлс, Англия) всегда выделяются на фоне ландшафта, каким бы он ни был. Их минералогический и химический состав отличается от породы, на которой они находятся. А порой эти валуны выглядят так странно, что жители близлежащих деревень рассказывают о них легенды, а туристы специально приезжают, чтобы поглядеть на удивительные объекты.