Удивительные обитатели глубин Мирового океана: фото

В этом году Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований отмечает 20-летие своей программы по изучению Мирового океана. Сейчас перед судном Okeanos Explorer стоит две задачи: до 10 мая ведется тестирование и калибровка новых научных инструментов, а затем в северной части Атлантического океана запланировано семь экспедиций, которые в общей сложности продлятся 134 дня.