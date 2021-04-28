Удивительные обитатели глубин Мирового океана: фото

В этом году Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований отмечает 20-летие своей программы по изучению Мирового океана. Сейчас перед судном Okeanos Explorer стоит две задачи: до 10 мая ведется тестирование и калибровка новых научных инструментов, а затем в северной части Атлантического океана запланировано семь экспедиций, которые в общей сложности продлятся 134 дня.
Одновременно ученые продолжают анализировать материал, собранный в ходе предыдущих выходов в море. Каждый день биологи публикуют фотографию или видео, позволяющие узнать о Мировом океане больше. На этом снимке – стеклянная губка (Hexactinellida), которую облепили крохотные морские звезды:
Munidopsis, представитель ракообразных, выглядит «мохнатым», но это не шерсть: просто он полностью покрыт цианобактериальным матом.
Морской паук (Pycnogonida) не случайно носит свое имя: как и наземные собратья, он относится к членистоногим. Высококачественный снимок позволяет разглядеть его вблизи.
Удильщики изучены сравнительно хорошо, но вид Sladenia shaefersi попадает в кадр очень редко: он обитает на большой глубине.
А эта плотоядная губка, обнаруженная в 2019 году, вероятно, является новым видом. Семейство Cladorhizidae, к которым она относится, сейчас насчитывает 150 наименований, и список постоянно пополняется.