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Природа

Удивительные обитатели глубин Мирового океана: фото

Анастасия Баринова
28 апреля 2021
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Фото: NOAA Office of Ocean Exploration and Research
У морской исследовательской программы NOAA – юбилей! Американские биологи ведут наблюдение за необычными подводными обитателями уже два десятилетия.

В этом году Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований отмечает 20-летие своей программы по изучению Мирового океана. Сейчас перед судном Okeanos Explorer стоит две задачи: до 10 мая ведется тестирование и калибровка новых научных инструментов, а затем в северной части Атлантического океана запланировано семь экспедиций, которые в общей сложности продлятся 134 дня. 

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Одновременно ученые продолжают анализировать материал, собранный в ходе предыдущих выходов в море. Каждый день биологи публикуют фотографию или видео, позволяющие узнать о Мировом океане больше. На этом снимке – стеклянная губка (Hexactinellida), которую облепили крохотные морские звезды:

Munidopsis, представитель ракообразных, выглядит «мохнатым», но это не шерсть: просто он полностью покрыт цианобактериальным матом.

Морской паук (Pycnogonida) не случайно носит свое имя: как и наземные собратья, он относится к членистоногим. Высококачественный снимок позволяет разглядеть его вблизи. 

Удильщики изучены сравнительно хорошо, но вид Sladenia shaefersi попадает в кадр очень редко: он обитает на большой глубине.

А эта плотоядная губка, обнаруженная в 2019 году, вероятно, является новым видом. Семейство Cladorhizidae, к которым она относится, сейчас насчитывает 150 наименований, и список постоянно пополняется.

Галерея «Ocean Exploration Image of the Day» – это бесценный архив визуальных материалов о нашей удивительной планете. Узнайте про другие открытия, сделанные за 20 лет исследовательской программы NOAA.

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