Улитка и ее детеныши застыли в янтаре: редкое открытие

Изучение ископаемых сухопутных улиток в основном основано на их окаменелых раковинах или отпечатках: мягкое тело сохраниться не способно. Недавно в распоряжение ученых попал уникальный образец: самка наземной улитки и ее только что вылупившееся потомство, жившие в меловой период. На моллюсков упала капля смолы, похоронив их заживо. Превратившись затем в янтарь, эта капля дала специалистам бесценный материал для изучения.

Исследованием занимались представители Зенкенбергского музея во Франкфурте вместе с коллегами из других научных учреждений Германии и Китая. Они подчеркивают, что несколько образцов янтаря с улитками внутри науке известны, но это — первое доказательство живорождения у древних моллюсков.

Большинство видов современных улиток откладывает яйца, хотя есть несколько живородящих видов. Застывшее в смоле семейство принадлежит именно к последнему типу. Ученые отнесли улиток к роду Cyclophoroidea и назвали Cretatortulosa gignens. Моллюски жили на мертвых и гниющих листьях 99 миллионов лет назад. Древесная смола входила в их рацион, и, возможно, за секунды перед смертью мать как раз учила детенышей добывать пищу.