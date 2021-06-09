Улитка и ее детеныши застыли в янтаре: редкое открытие

Изучение ископаемых сухопутных улиток в основном основано на их окаменелых раковинах или отпечатках: мягкое тело сохраниться не способно. Недавно в распоряжение ученых попал уникальный образец: самка наземной улитки и ее только что вылупившееся потомство, жившие в меловой период. На моллюсков упала капля смолы, похоронив их заживо. Превратившись затем в янтарь, эта капля дала специалистам бесценный материал для изучения.
Исследованием занимались представители Зенкенбергского музея во Франкфурте вместе с коллегами из других научных учреждений Германии и Китая. Они подчеркивают, что несколько образцов янтаря с улитками внутри науке известны, но это — первое доказательство живорождения у древних моллюсков.
Большинство видов современных улиток откладывает яйца, хотя есть несколько живородящих видов. Застывшее в смоле семейство принадлежит именно к последнему типу. Ученые отнесли улиток к роду Cyclophoroidea и назвали Cretatortulosa gignens. Моллюски жили на мертвых и гниющих листьях 99 миллионов лет назад. Древесная смола входила в их рацион, и, возможно, за секунды перед смертью мать как раз учила детенышей добывать пищу.
Содержимое янтаря было рассмотрено с помощью камер высокого разрешения и микрокомпьютерной томографии. Все мягкие тела сохранились отлично; высота раковины улитки составляет 11 миллиметров. Судя по положению тела матери, она заметила приближение катастрофы и вытянула свои щупальца в сторону своих пятерых малышей.
Для улиток Cyclophoroidea, живорождение, вероятно, служило оптимальной репродуктивной стратегией по нескольким причинам. Когда потомство развивается в теле самки, оно защищено от воздействия окружающей среды и хищников, в отличие от беззащитных яиц. Кроме того, производя ограниченное число «наследников», улитки отдавали каждому больше ресурсов, получая более здоровое поколение.
Открытие позволяет больше узнать об эволюции брюхоногих моллюсков. Предыдущее доказательство их живорождения — на 80 миллионов лет моложе. Посмотрите на другую улитку, застывшую в янтаре в меловой период.