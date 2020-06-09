Улитки становятся вымирающим классом

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Национального музея естественной истории в Париже, ежедневно по вине человека (от браконьерства до вырубки лесов) исчезает около 100 биологических видов. К 2015 году вымерло примерно 7% сухопутных видов беспозвоночных.

Эти цифры идут вразрез с официальными данными, согласно которым вымершими признано лишь около 800 видов беспозвоночных из 1,3 миллиона известных науке. Однако парижские ученые поясняют, что ранее детальным изучением процесса вымирания беспозвоночных никто не занимался. Между тем, именно эти животные составляют около 99% видового разнообразия нашей планеты.

Работая над своим исследованием, специалисты обратились к музейным коллекциям, различным базам данных и экспертным оценкам. Удалось выяснить, что десятая часть из двух сотен видов сухопутных улиток уже вымерла — и это при том, что именно эти беспозвоночные имеют относительно высокие показатели выживаемости. В первую очередь поредели ряды улиток-эндемиков, обитавших на разных островах.

Разработанный французскими специалистами исследовательский подход поможет в определении скорости вымирания и других беспозвоночных. Но как остановить эту тенденцию, по-прежнему не известно. Кроме того, ученые допускают, что множество безымянных и неизвестных видов исчезнут прежде, чем человечество вообще узнает об их существовании.

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