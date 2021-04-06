Ультразвуковая броня спасает светляков от летучих мышей

Что такое камуфляж в дикой природе? Вы можете подумать про пятна леопарда, полоски зебры, расцветку хамелеона и множество других случаев «визуальной» маскировки. Но как спрятаться от хищника, который ищет и настигает добычу, ориентируясь на звук, а не на зрение? Оказывается, если вы берегущийся летучих мышей светлячок, то можете скрыться от их чуткого слуха, организовав целую ультразвуковую какофонию с помощью специальной брони.

Светляков (Lampyridae) все знают благодаря их свечению, которое является призывным сигналом к спариванию. Логично предположить, что сияние во тьме будет приманкой для всех, кто не прочь полакомиться насекомыми. Однако ученые отмечают, что все не так просто: светлячки ядовиты (или, по крайней мере, довольно неприятные на вкус) для большинства хищников, и свечение может их об этом красноречиво предупреждать.

Однако в случае с подслеповатыми летучими мышами этот сигнальный свет вряд ли сработает. В новом исследовании ученые из Тель-Авивского университета и Вьетнамской академии наук и технологий (VAST) обнаружили, что светлячки разработали умную звуковую броню для спасения от рукокрылых. И это открытие было сделано случайно.