Ультразвуковая броня спасает светляков от летучих мышей

Что такое камуфляж в дикой природе? Вы можете подумать про пятна леопарда, полоски зебры, расцветку хамелеона и множество других случаев «визуальной» маскировки. Но как спрятаться от хищника, который ищет и настигает добычу, ориентируясь на звук, а не на зрение? Оказывается, если вы берегущийся летучих мышей светлячок, то можете скрыться от их чуткого слуха, организовав целую ультразвуковую какофонию с помощью специальной брони.
Светляков (Lampyridae) все знают благодаря их свечению, которое является призывным сигналом к спариванию. Логично предположить, что сияние во тьме будет приманкой для всех, кто не прочь полакомиться насекомыми. Однако ученые отмечают, что все не так просто: светлячки ядовиты (или, по крайней мере, довольно неприятные на вкус) для большинства хищников, и свечение может их об этом красноречиво предупреждать.
Однако в случае с подслеповатыми летучими мышами этот сигнальный свет вряд ли сработает. В новом исследовании ученые из Тель-Авивского университета и Вьетнамской академии наук и технологий (VAST) обнаружили, что светлячки разработали умную звуковую броню для спасения от рукокрылых. И это открытие было сделано случайно.
Команда выяснила, что насекомые издают шум, двигая своими крыльями, а последующие лабораторные тесты обнаружили такое поведение как минимум у четырех различных видов светлячков. Шум воспроизводится на ультразвуковых частотах, а это значит, что светлячки даже не слышат его сами, и, следовательно, не используют его для общения между собой.
Летучие мыши, однако, светляков очень даже слышат. Так ученые пришли к рабочей гипотезе о том, что ультразвук — своего рода музыкальная броня, которая защищает насекомых от хищника.
«Использование предупреждающих сигналов, которые отправитель сам не может обнаружить, встречалось в мире растений, но довольно редко обнаруживается среди животных. Наше открытие музыкальной битвы между светлячками и летучими мышами может проложить путь для дальнейших исследований и, возможно, описать новый защитный механизм, разработанный животными против потенциальных хищников», — заключает Йовель.
Узнайте, как светлякам удается синхронизировать свое мерцание друг с другом.