Улыбайтесь, вас снимает видеокамера: встреча диких зверей с GoPro

32-летний гид по дикой природе Roan Ravenhill (Роан Равенхилл), работающий в Национальном парке Крюгера в ЮАР, проводит съемку животных вместе с туристами. В качестве своеобразной фотоловушки он нередко использует камеру GoPro, размещая ее неподалеку от обитателей саванны. По его словам, это позволяет получить лучшие кадры, поскольку животным камера совсем не мешает – она не пугает и не отвлекает их так, как делают люди с щелкающими из автомобиля фотоаппаратами.
В доказательство этого утверждения он предоставил кадры с камеры, которую оставил на одной из популярных звериных троп. Животные постоянно идут по ней к водопою или в поисках пищи, и с помощью камеры можно подсмотреть, как они это делают.
Многие из попавших в объектив животных даже не заметили камеру, но те, чье внимание она привлекла, не проявили испуга: обнюхав камеру, они не проявили к ней интереса и отправились дальше. Игривый львенок опрокинул камеру, решив потрогать ее лапой, но потом поспешил за ушедшей вперед матерью, а любопытные гиеновидные собаки тоже внимательно изучили чужеродный предмет, но быстро оставили его в покое. Один из слонов, проходящих мимо, даже наступил на GoPro, но камера лишь ушла в мягкую почву и осталась почти неповрежденной.
Посмотрите, какие кадры сняла белка, укравшая камеру.