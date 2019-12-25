Улыбайтесь, вас снимает видеокамера: встреча диких зверей с GoPro

32-летний гид по дикой природе Roan Ravenhill (Роан Равенхилл), работающий в Национальном парке Крюгера в ЮАР, проводит съемку животных вместе с туристами. В качестве своеобразной фотоловушки он нередко использует камеру GoPro, размещая ее неподалеку от обитателей саванны. По его словам, это позволяет получить лучшие кадры, поскольку животным камера совсем не мешает – она не пугает и не отвлекает их так, как делают люди с щелкающими из автомобиля фотоаппаратами.



В доказательство этого утверждения он предоставил кадры с камеры, которую оставил на одной из популярных звериных троп. Животные постоянно идут по ней к водопою или в поисках пищи, и с помощью камеры можно подсмотреть, как они это делают.