Черепаха по имени Алагба, считавшаяся самой старой на планете, жила во дворце Огбомошо в штате Ойо. Абдулвасиу Хасан из BBC Yoruba сказал, что у Алагбы было как минимум два личных помощника, следивших за ее потребностями — при том что сама черепаха питалась лишь пару раз в месяц.
Скорее всего, почтенную рептилию привёз во дворец третий правитель королевства — Исан Окумоеде, правивший с 1770 по 1797 год. Чтобы дожить до 344 лет, черепахе уже должно было быть больше века в момент её обнаружения. Если всё это правда, Алагба пережила царствование 18 королей Обгомошо.
Некоторые эксперты ставят под сомнение предполагаемый возраст Алагбы. Тим Скелтон, специалист по рептилиям в Бристольском зоопарке, заявил, что черепаха не могла прожить так долго. «Сто лет — уже очень хороший возраст, — сказал Скелтон. — Гигантские черепахи (Aldabrachelys gigantea) могут дожить и до двухсот, но это большая редкость».
При этом Алагба не принадлежит к гигантским черепахам — посмотрев фотографии, Скелтон назвал Алагбу шпороносной черепахой (Centrochelys sulcata). Герпетолог Джон Уилкинсон, эксперт в области рептилий, также согласился: «Я бы сказал, что даже в исключительном случае это неправдоподобно. Черепахи просто не живут так долго».
Самая старая черепаха и самое старое животное в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, — это Джонатан, 187-летняя гигантская черепаха, живущая на острове Святой Елены.
«Другие черепахи живут 70-80 лет, максимум — 100», — сказал Скелтон.
У Джона Уилкинсона есть простое объяснение феномену Алагбы. «Не думаю, что здесь много мистики — черепах просто было несколько. Её так полюбили, что они пошли и купили ещё».
Нынешний король заявил, что планирует сохранить ее останки для туризма и истории.