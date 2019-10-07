Черепаха по имени Алагба, считавшаяся самой старой на планете, жила во дворце Огбомошо в штате Ойо. Абдулвасиу Хасан из BBC Yoruba сказал, что у Алагбы было как минимум два личных помощника, следивших за ее потребностями — при том что сама черепаха питалась лишь пару раз в месяц.

Скорее всего, почтенную рептилию привёз во дворец третий правитель королевства — Исан Окумоеде, правивший с 1770 по 1797 год. Чтобы дожить до 344 лет, черепахе уже должно было быть больше века в момент её обнаружения. Если всё это правда, Алагба пережила царствование 18 королей Обгомошо.

Некоторые эксперты ставят под сомнение предполагаемый возраст Алагбы. Тим Скелтон, специалист по рептилиям в Бристольском зоопарке, заявил, что черепаха ​​не могла прожить так долго. «Сто лет — уже очень хороший возраст, — сказал Скелтон. — Гигантские черепахи (Aldabrachelys gigantea) могут дожить и до двухсот, но это большая редкость».