Умный бинокль для бёрдвотчеров сам распознаёт птиц

Бёрдвотчинг — занятие не только для терпеливых, но и для любознательных людей: всё-таки нужно понимать, за каким видом птиц ты наблюдаешь. Однако всех пернатых не упомнишь, поэтому бёрдвотчеры носят с собой полевые атласы-определители, чтобы на ходу понимать, видели ли они уже эту птицу. Чтобы не таскать с собой книжку с описанием всех видов, изобретатели решили объединить её с биноклем, создав Swarowski Optik dG (англ. digital guide — «цифровой гид»).

По заявлениям производителя, dG — первое оптическое устройство дальнего действия (с 8-кратным приближением), позволяющее совмещать созерцание и автоматическое определение животных, документирование и возможность поделиться записями. Для этого достаточно снять птицу на «умный бинокль», а затем запись отправится на смартфон, где приложение производителя или даже приложение от орнитологической лаборатории Корнелла, находящейся при одноимённом американском университете, распознает птицу.