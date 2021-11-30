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Природа

Уникальные кадры охоты белого медведя на оленя попали на видео

National Geographic Россия
30 ноября 2021
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Фото: Mateusz Gruszka
Парнокопытное совершило большую ошибку, решив спастись в воде.

Драматическое зрелище разыгралось на норвежском архипелаге Шпицберген 21 августа 2020 года. Группа исследователей с близлежащей польской научной станции наблюдала за ним и впервые засняла на камеру белого медведя, охотящегося на северного оленя.

На кадрах видно, как молодая самка преследует самца северного оленя в ледяных водах, настигает его, а затем вытаскивает на берег, чтобы приступить к трапезе.

«Вся ситуация была настолько удивительной, что это было похоже на просмотр документального фильма. Мы, скорее всего, больше никогда не увидим ничего подобного», – Изабела Кулашевич, биолог из Гданьского университета.

Исследователи отмечают, что белые медведи все чаще охотятся на наземных животных, чтобы компенсировать ограниченный доступ к тюленям. Они говорят, что здесь играют роль два фактора: тающий морской лед заставляет медведей более длительное время проводить на суше, а численность оленей на Шпицбергене неуклонно растет после запрета на охоту в 1925 году.

«Хотя случайные успешные попытки хищничества на оленей могут быть полезны в краткосрочной перспективе для одного или двух медведей, но, думаю, на уровне популяций такие тенденции не имеют большого значения», – Ян Стирлинг, биолог из Канадской службы дикой природы.

Белые медведи – сильные пловцы, но они не могут угнаться за северными оленями на длинных дистанциях на суше. Кроме того, в других частях Арктики северные олени не так уязвимы к нападению белых медведей, как на Шпицбергене, где их осторожность, похоже, притупилась после запрета на охоту.

Ранее исследователи выяснили, что белые медведи в российской Арктике научились охотиться на непривычных животных: овцебыков, гусей и леммингов.

Белый медведь обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных. Наибольшие сложности с добычей пищи у хищника возникают в летний период, когда большая часть льдов тает.

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