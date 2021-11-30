Уникальные кадры охоты белого медведя на оленя попали на видео

Белые медведи – сильные пловцы, но они не могут угнаться за северными оленями на длинных дистанциях на суше. Кроме того, в других частях Арктики северные олени не так уязвимы к нападению белых медведей, как на Шпицбергене, где их осторожность, похоже, притупилась после запрета на охоту.

Ранее исследователи выяснили, что белые медведи в российской Арктике научились охотиться на непривычных животных: овцебыков, гусей и леммингов.

Белый медведь обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных. Наибольшие сложности с добычей пищи у хищника возникают в летний период, когда большая часть льдов тает.