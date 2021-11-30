Уникальные кадры охоты белого медведя на оленя попали на видео

Драматическое зрелище разыгралось на норвежском архипелаге Шпицберген 21 августа 2020 года. Группа исследователей с близлежащей польской научной станции наблюдала за ним и впервые засняла на камеру белого медведя, охотящегося на северного оленя.
На кадрах видно, как молодая самка преследует самца северного оленя в ледяных водах, настигает его, а затем вытаскивает на берег, чтобы приступить к трапезе.
Исследователи отмечают, что белые медведи все чаще охотятся на наземных животных, чтобы компенсировать ограниченный доступ к тюленям. Они говорят, что здесь играют роль два фактора: тающий морской лед заставляет медведей более длительное время проводить на суше, а численность оленей на Шпицбергене неуклонно растет после запрета на охоту в 1925 году.
Белые медведи – сильные пловцы, но они не могут угнаться за северными оленями на длинных дистанциях на суше. Кроме того, в других частях Арктики северные олени не так уязвимы к нападению белых медведей, как на Шпицбергене, где их осторожность, похоже, притупилась после запрета на охоту.
Ранее исследователи выяснили, что белые медведи в российской Арктике научились охотиться на непривычных животных: овцебыков, гусей и леммингов.
Белый медведь обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских животных. Наибольшие сложности с добычей пищи у хищника возникают в летний период, когда большая часть льдов тает.