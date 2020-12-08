Уникальные снимки красного прилива, который стал причиной катастрофы на Камчатке

Оригинал статьи опубликован в журнале Strelka Mag. Текст подготовлен при участии специалиста по устойчивому развитию КБ Стрелка Наби Агзамова

С чего все началось

С момента, когда вся Россия узнала о катастрофе на Камчатке, прошло несколько месяцев. Впервые историю отравившихся на Халактырском пляже серферов начали обсуждать в сентябре после поста в Инстаграме от Yola La. Вот как она описывает первые симптомы и случившееся после: «... помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах». Инстаграмы экологических активистов были заполнены фотографиями выбросившихся на берег морских ежей и осьминогов.

Greenpeace проиллюстрировал ситуацию своим спутниковым снимком. Вы точно его видели, если следили за ситуацией: ядовито-зелёная вода стекает в океан, покрытый тёмной рябью. Одним из первых объяснений случившегося стало предположение, что воды Халактырского пляжа были отравлены стоками с полигонов ядохимикатов: рядом с Авачинским заливом нашлось сразу два таких объекта.

«Есть опасения, что химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как Козельский полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева», — говорил представитель Greenpeace Василий Яблоков. На это заявление сразу отреагировал глава Камчатки и пообещал рекультивировать полигон.

Расследованием камчатской катастрофы занимались не только учёные, но и журналисты. Весь октябрь в интернете появлялось много противоречащих друг другу версий: кто-то говорил, что воду отравило ракетное топливо, кто-то указывал на возможный разлив нефти. Винили также и вулканы.

Почему все начали говорить про водоросли

К середине октября появились первые подробные результаты исследования проб воды — и они удивили многих. В водах Авачинского залива действительно нашли превышение концентрации нескольких веществ — фосфатов, железа и фенолов. Не было ясно, откуда в воде взялись эти вещества, но ни одно из них не могло в одиночку вызвать гибель такого количества животных, говорили в Минприроды. В сентябре на Камчатке произошло сильное землетрясение, которое могло спровоцировать выход токсичных элементов. Камчатка — вулканический край, такая версия казалась вполне логичной.

Посреди информационного шума возникла самая интересная версия: Камчатку отравили токсичные водоросли. Первым об этом 10 октября заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на совещании с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В этот же день на сайте географического факультета МГУ были опубликованы результаты совместной экспедиции географов со специалистами Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Там было сказано, что «наиболее вероятной причиной указанных процессов является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей в сентябре 2020 года». Этой же версии стал придерживаться и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

16 октября издание N+1 опубликовало рассказ гидролога Сергея Чалова. Вместе с коллегами он проводил обследование вод Авачинского залива, где предположительно произошёл разлив токсичного вещества, от которого пострадали сёрферы. «Давно не было такой ситуации, когда явления в природе вызывали столь противоречивые слухи. В 2020 году наш словарь пополнился не только словами „самоизоляция“ и „зум“, но и „красный прилив“. Эти слова — наша новая реалия», — писал Чалов, говоря о том, что, скорее всего, в катастрофе на Камчатке виновато цветение водорослей.

Этот текст вызвал много обсуждений в социальных сетях, а конспирологически настроенные пользователи начали обвинять главного редактора N+1 в сотрудничестве с властями, якобы скрывающими истинную причину катастрофы на Камчатке. Forbes выпустил материал о том, почему людям было сложно поверить в красный прилив: путаница версий, поздняя реакция и борьба в социальных сетях за внимание породили общее недоверие к заявлениям учёных и чиновников.

Красный прилив, в который мало кто верил в начале октября, сейчас является приоритетной и самой проработанной версией произошедшего на Камчатке. К ней независимо пришли две группы исследователей. Специалисты Камчатского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» проанализировали пробы воды, а учёные из Российской академии наук — спутниковые снимки в низком разрешении.

«Я уверен, что мы столкнулись с таким масштабным, но не редким для Камчатки явлением, как вредоносное цветение воды, или так называемые красные приливы», — говорил 12 октября вице-президент РАН академик Андрей Адрианов на пресс-конференции учёных по ситуации на Камчатке. При этом всё ещё не было понятно, как выглядел этот красный прилив и откуда он пришёл.