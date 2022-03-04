Упитанный леопард 5 дней трапезничал на камеру в Приморье

Дальневосточный леопард, который несколько дней сытно трапезничал добычей, попал на видео в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Автоматические камеры ученых впервые детально запечатлели этот интимный момент из жизни крайне скрытной и редчайшей в мире кошки.

Фотоловушки снимали самку леопарда на протяжении пяти суток. В рамках мониторинга популяции исследователи проводили тропление животных по следам на снегу и обнаружили свежую добычу – косулю. Зная, что леопардам свойственно неоднократно возвращаться на свою давленку, опытные специалисты установили первую камеру для наблюдения за повадками крупной кошки. На протяжении следующих дней «съемочную площадку» дополняли новыми камерами, что позволило запечатлеть леопарда с множества ракурсов.

Результат превзошел самые смелые ожидания: леопард регулярно возвращался в свою столовую, в том числе наведывался за «ночным перекусом». Удалось наблюдать прогресс набора массы леопарда в процессе питания. Оставив добычу спустя пять дней, самка отличалась от себя прежней солидными формами, которые в некоторой степени даже влияли на ее движения. Разница между первым и пятым днем заметна невооруженным взглядом: леопарду с полным желудком сложнее даются прыжки на возвышенности.

«Удачные охоты у леопардов происходят раз в 7-10 дней, в течение этого времени они могут неоднократно возвращаться к своей добыче, а в перерывах между трапезами спят. Из-за таких больших интервалов в питании за один раз они могут съесть очень много – по 5-7 кг за подход, затем следует длительный сон. В отличие от других леопардов, например африканских, дальневосточные не прячут добычу на деревьях, они прячут ее в укромных местах, прикапывая добычу травой, ветками и листьями», – рассказала Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Благодаря дополнительным фотоловушкам исследователи проследили пути перемещения леопарда, а также в целом наблюдали за динамикой посещаемости, временными рамками процесса питания. Материалы принесли новые сведения о жизни краснокнижного зверя.

«Мы впервые наблюдали за питанием леопарда нескольких дней и с таким количеством ракурсов. Обычно во время тропления мы берем с собой одну или две фотоловушки для наблюдения за интересными моментами из жизни больших кошек, но в этот раз решили постепенно устанавливать дополнительные камеры, чтобы получить как можно больше кадров. За три проверки мы собрали огромное количество ярких материалов, которые также будут использованы в документальных фильмах для популяризации дела сохранения природы и леопарда», – отметил Виктор Сторожук, старший инженер отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Ученым удалось идентифицировать запечатленную особь по индивидуальному узору пятен на шкуре – это молодая самка под номером Leo 215F. Впервые она была зарегистрирована на «Земле леопарда» в 2021 году.

Непотревоженный и упитанный леопард стал ярким примером успешности сохранения уникальной природы нацпарка, который в 2022 году отмечает юбилей – 10 лет. Здесь находится ядро популяции дальневосточного леопарда. Охрана от браконьерства, рубок леса и пожаров успешно поддерживает кормовую базу леопарда и амурского тигра. В три раза выросла популяция дальневосточного леопарда – до 110 особей, а плотность амурского тигра стала самой высокой среди нацпарков и заповедников планеты – 41 полосатая кошка.

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