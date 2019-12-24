Уральские утки приняли Екатеринбург за теплые края и расхотели улетать на зиму

Первый месяц календарной зимы практически подошел к концу, а в Екатеринбурге всё еще живут кряквы (лат. Anas platyrhynchos). Пернатые обитатели уральских краев решили перезимовать здесь и никуда не лететь — местные жители отмечают, что это происходит уже несколько лет подряд.
Кряквы относятся к частично перелетным птицам: в некоторых регионах, где им достаточно тепло, они зимуют в месте гнездовки. Например, на климат береговой линии Гренландии и Исландии оказывают влияние океанские течения, и здесь утки являются оседлыми птицами. Но живущие в восточной части России кряквы с наступлением холодов обычно мигрируют в Турцию и восточное Средиземноморье, в республики Средней Азии, на японские острова и другие комфортные для них места.
Теперь и в Екатеринбурге сформировалась популяция, ведущая оседлый образ жизни. Источники воды здесь не покрываются льдом и сохраняется достаточно корма. Птицы привыкли к шуму и другим условиям мегаполиса, а некоторые даже научились переживать морозы. Они устраивают гнезда в парках, скверах, на пригородных территориях.
Кроме крякв, в городе зимуют дрозды-рябинники, так как для них важно обилие деревьев плодовых пород. В уходящем году уродилось много рябины, и на Урале появились свиристели.
По подсчетам экспертов, в прошлом году в Екатеринбурге остались на зиму порядка четырех тысяч водоплавающих пернатых. Эта тенденция также отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Орнитологи объясняют это наличием незамерзающих водоемов, подкормкой птиц людьми и отсутствием многих естественных врагов.