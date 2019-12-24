Уральские утки приняли Екатеринбург за теплые края и расхотели улетать на зиму

Первый месяц календарной зимы практически подошел к концу, а в Екатеринбурге всё еще живут кряквы (лат. Anas platyrhynchos). Пернатые обитатели уральских краев решили перезимовать здесь и никуда не лететь — местные жители отмечают, что это происходит уже несколько лет подряд.

Кряквы относятся к частично перелетным птицам: в некоторых регионах, где им достаточно тепло, они зимуют в месте гнездовки. Например, на климат береговой линии Гренландии и Исландии оказывают влияние океанские течения, и здесь утки являются оседлыми птицами. Но живущие в восточной части России кряквы с наступлением холодов обычно мигрируют в Турцию и восточное Средиземноморье, в республики Средней Азии, на японские острова и другие комфортные для них места.