Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Уральские утки приняли Екатеринбург за теплые края и расхотели улетать на зиму

Анастасия Баринова
24 декабря 2019
duck-3848090_1280.jpg
Фото: Capri23auto/Pixabay
winter-3987198_1280.jpg
Фото: Jonny Lindner/Pixabay
Температура достаточно комфортна, и корма им хватает.

Первый месяц календарной зимы практически подошел к концу, а в Екатеринбурге всё еще живут кряквы (лат. Anas platyrhynchos). Пернатые обитатели уральских краев решили перезимовать здесь и никуда не лететь — местные жители отмечают, что это происходит уже несколько лет подряд.

Кряквы относятся к частично перелетным птицам: в некоторых регионах, где им достаточно тепло, они зимуют в месте гнездовки. Например, на климат береговой линии Гренландии и Исландии оказывают влияние океанские течения, и здесь утки являются оседлыми птицами. Но живущие в восточной части России кряквы с наступлением холодов обычно мигрируют в Турцию и восточное Средиземноморье, в республики Средней Азии, на японские острова и другие комфортные для них места.

/upload/iblock/c5c/c5c1106e774630948ef2228af739f516.jpg
Читайте такжеЧемпионы по перелетам

Теперь и в Екатеринбурге сформировалась популяция, ведущая оседлый образ жизни. Источники воды здесь не покрываются льдом и сохраняется достаточно корма. Птицы привыкли к шуму и другим условиям мегаполиса, а некоторые даже научились переживать морозы. Они устраивают гнезда в парках, скверах, на пригородных территориях.

Кроме крякв, в городе зимуют дрозды-рябинники, так как для них важно обилие деревьев плодовых пород. В уходящем году уродилось много рябины, и на Урале появились свиристели.

По подсчетам экспертов, в прошлом году в Екатеринбурге остались на зиму порядка четырех тысяч водоплавающих пернатых. Эта тенденция также отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Орнитологи объясняют это наличием незамерзающих водоемов, подкормкой птиц людьми и отсутствием многих естественных врагов.

Узнайте о диких животных, поселившихся в мегаполисах.