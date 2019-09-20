Уровень углекислого газа в атмосфере остается рекордно высоким с мая

За последние 800 тысяч лет и до начала индустриализации уровень концентрации углекислого газа не превышал 280 частей на миллион.

В конце XIX века его концентрация составляла 285 частей на миллион, а к середине прошлого столетия дошла до отметки в 315 частей на миллион. Повышение количества CO2 вызвало резкое увеличение средней температуры на Земле за последние годы.

В связи с изменениями климата 20 сентября по всему миру проходит забастовка в защиту климата. Она охватывает около 160 стран. В Нью-Йорке ученики около 1700 школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. В Германии ожидается около 500 акций.

Нынешняя акция вдохновлена протестами шведской школьницы Греты Тунберг, которая еженедельно по пятницам становилась в одиночный пикет у здания парламента, заявив, что не будет посещать школу в эти дни, пока шведские власти не начнут соблюдать Парижское соглашение по климату. Акция получила название Fridays for Future («Пятницы ради будущего»). Она объединяет уже около двух миллионов человек по всему миру.