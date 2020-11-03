Утконосы щеголяют светящимся мехом. Это делает первозверей еще более загадочными

Исследователи «пролили свет» на тайну флуоресцирующих утконосов с помощью с двух музейных чучел, самца и самки, некогда добытых в Тасмании. Было обнаружено, что мех этих животных поглощает короткие ультрафиолетовые волны, а затем излучает видимый свет, флуоресцирующий зеленым или голубым. Изучая еще один экземпляр утконоса, полученный в Новом Южном Уэльсе, исследователи обнаружили то же самое.

«Шерсть этого животного, которая была однородно коричневой в видимом свете, также биофлуоресцирует зеленым под ультрафиолетом», – пишут авторы.

Раньше биологи уделяли недостаточно внимания биофлуоресценции у животных Австралии. Но если у каких-то из них тоже есть светящийся мех, эта черта может быть гораздо более древней и потенциально более распространенной среди млекопитающих, чем мы думали. Пока непонятно, какое преимущество дает ночным млекопитающим биофлуоресценция – размеры выборки слишком малы. Но ученые уже обзавелись парой гипотез.

В 2017 году, когда были обнаружены белки-летяги с биофлуоресцентным мехом, некоторые подумали, что это может быть связано с усиленным камуфляжем, поскольку многие деревья покрыты биофлуоресцентным мхом и лишайником. Однако флуорецсенция может давать совершенно разные преимущества в зависимости от различных условий. У некоторых птиц биофлуоресцентные перья играют важную роль в брачных ритуалах. Рыбы используют это свойство для общения между собой. Но у утконосов и самцы, и самки демонстрировали одинаковую флуоресценцию. Это значит, что у них мех способен излучать свечение вне зависимости от пола. Более того, поскольку утконос обычно плавает с закрытыми глазами, свечение его шерсти, вероятно, не предназначено для общения с сородичами.

Вместо этого исследователи считают, что флоуресцирующий мех может помочь замаскировать утконоса от других чувствительных к УФ-излучению ночных хищников или добычи, поглощая УФ-свет вместо его отражения.

Почему утконосы светятся только в ультрафиолете?

В отличие от носителей биолюминесценции, когда химические реакции в организме животного сами генерируют свечение, утконосы флуоресцируют – то есть они не будут светиться в полной темноте без источника облучающего света. Обычно мы не замечаем флуоресценцию; свечение организмов слишком слабо, чтобы соперничать с ярким дневным светом. Наши глаза способны различить ее только в полумраке – например, на вечеринке в ночном клубе. Так, сияние специальной одежды или макияжа вызвано излучением ультрафиолетовых ламп, установленных над танцполом.

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