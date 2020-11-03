Утконосы щеголяют светящимся мехом. Это делает первозверей еще более загадочными

Биофлуоресценция (способность поглощать и повторно излучать свет от внешнего источника) свойственна многим видам животных, однако у млекопитающих эту особенность обнаруживают сравнительно редко и чаще всего абсолютно случайно. На сегодняшний день открыты флуоресцирующие виды растений, грибов, фруктов, цветов, насекомых и птиц. Например, в 2015 году ученые случайно наткнулись на первую флуоресцентную морскую черепаху, когда отправили экспедицию на поиски светящихся кораллов. Два года спустя неожиданно была обнаружена первая флуоресцентная лягушка, и ученые посоветовали коллегам «начать носить с собой УФ-фонарик в экспедиции». В этот раз им внезапно захотелось поместить под ультрафиолетовые лампы утконоса – и вместо привычного коричневого цвета его мех засиял зеленовато-синим оттенком. О том, как давно утконосы обзавелись биофлуоресценцией и зачем она им нужна, размышляли ученые в исследовании, которое опубликовано в журнале Mammalia.
Среди млекопитающих первый пример биофлуоресценции был зарегистрирован в 1983 году у вирджинского опоссума, единственного сумчатого в Северной Америке. И только в 2017 году исследователи совершенно случайно обнаружили подобное свойство меха у белок-летяг (Glaucomys), которые относятся к категории плацентарных млекопитающих. Исследуя ночью лишайники, ученые с удивлением заметили, как в лучах их фонарика ярко-розовым цветом светится белка.
Единственное, что объединяет опоссумов и белок-летяг, – это их ночной образ жизни. Именно в это время биофлуоресценция наиболее сильна, что предполагает, что флоуресценция меха может быть общей чертой среди ночных млекопитающих. Как и белки-летяги и опоссумы в Северной Америке, утконосы в Австралии тоже ведут активный ночной образ жизни. Однако от этих животных утконосов отделяет не меньше 150 миллионов лет эволюции – не зря этих австралийских эндемиков зовут первозверями.
Интересно, что белки-летяги, опоссумы и утконосы соответствуют трем ветвям родословного древа млекопитающих и относятся к трем разным инфраклассам – сумчатые млекопитающие, плацентарные млекопитающие и клоачные млекопитающие соответственно.
Исследователи «пролили свет» на тайну флуоресцирующих утконосов с помощью с двух музейных чучел, самца и самки, некогда добытых в Тасмании. Было обнаружено, что мех этих животных поглощает короткие ультрафиолетовые волны, а затем излучает видимый свет, флуоресцирующий зеленым или голубым. Изучая еще один экземпляр утконоса, полученный в Новом Южном Уэльсе, исследователи обнаружили то же самое.
«Шерсть этого животного, которая была однородно коричневой в видимом свете, также биофлуоресцирует зеленым под ультрафиолетом», – пишут авторы.
Раньше биологи уделяли недостаточно внимания биофлуоресценции у животных Австралии. Но если у каких-то из них тоже есть светящийся мех, эта черта может быть гораздо более древней и потенциально более распространенной среди млекопитающих, чем мы думали. Пока непонятно, какое преимущество дает ночным млекопитающим биофлуоресценция – размеры выборки слишком малы. Но ученые уже обзавелись парой гипотез.
В 2017 году, когда были обнаружены белки-летяги с биофлуоресцентным мехом, некоторые подумали, что это может быть связано с усиленным камуфляжем, поскольку многие деревья покрыты биофлуоресцентным мхом и лишайником. Однако флуорецсенция может давать совершенно разные преимущества в зависимости от различных условий. У некоторых птиц биофлуоресцентные перья играют важную роль в брачных ритуалах. Рыбы используют это свойство для общения между собой. Но у утконосов и самцы, и самки демонстрировали одинаковую флуоресценцию. Это значит, что у них мех способен излучать свечение вне зависимости от пола. Более того, поскольку утконос обычно плавает с закрытыми глазами, свечение его шерсти, вероятно, не предназначено для общения с сородичами.
Вместо этого исследователи считают, что флоуресцирующий мех может помочь замаскировать утконоса от других чувствительных к УФ-излучению ночных хищников или добычи, поглощая УФ-свет вместо его отражения.
Почему утконосы светятся только в ультрафиолете?
В отличие от носителей биолюминесценции, когда химические реакции в организме животного сами генерируют свечение, утконосы флуоресцируют – то есть они не будут светиться в полной темноте без источника облучающего света. Обычно мы не замечаем флуоресценцию; свечение организмов слишком слабо, чтобы соперничать с ярким дневным светом. Наши глаза способны различить ее только в полумраке – например, на вечеринке в ночном клубе. Так, сияние специальной одежды или макияжа вызвано излучением ультрафиолетовых ламп, установленных над танцполом.
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