В 2020 году в США было слишком много ураганов. Для них уже закончились имена

Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center, NHC) объявил, что у метеорологов не осталось имён для ураганов — дело в том, что в 2020 году их уже было слишком много. Последним из них был тропический шторм Уилфред. Эти имена основаны на буквах латинского алфавита — на каждую приходится по одному имени в год.

Ранее подобное уже случалось в 2005 году, однако тогда названия закончились почти на месяц позже — 17 октября. Из-за этого метеорологам пришлось впервые перейти на греческий алфавит.