В 2020 году в США было слишком много ураганов. Для них уже закончились имена

Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center, NHC) объявил, что у метеорологов не осталось имён для ураганов — дело в том, что в 2020 году их уже было слишком много. Последним из них был тропический шторм Уилфред. Эти имена основаны на буквах латинского алфавита — на каждую приходится по одному имени в год.
Ранее подобное уже случалось в 2005 году, однако тогда названия закончились почти на месяц позже — 17 октября. Из-за этого метеорологам пришлось впервые перейти на греческий алфавит.
Here are the Greek names for the 2020 Atlantic Hurricane Season for reference. pic.twitter.com/YsrpliN9fF— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2020
Нынешний сезон ураганов уже стал одним из самых масштабных в истории. Лишь в августе метеорологи предсказали от 19 до 25 штормов в Атлантике, хотя обычно за целый год происходит около 12 ураганов.