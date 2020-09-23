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Природа

В 2020 году в США было слишком много ураганов. Для них уже закончились имена

Михаил Сысоев
23 сентября 2020
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Придётся перейти на другой алфавит.

Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center, NHC) объявил, что у метеорологов не осталось имён для ураганов — дело в том, что в 2020 году их уже было слишком много. Последним из них был тропический шторм Уилфред. Эти имена основаны на буквах латинского алфавита — на каждую приходится по одному имени в год.

Ранее подобное уже случалось в 2005 году, однако тогда названия закончились почти на месяц позже — 17 октября. Из-за этого метеорологам пришлось впервые перейти на греческий алфавит.

Нынешний сезон ураганов уже стал одним из самых масштабных в истории. Лишь в августе метеорологи предсказали от 19 до 25 штормов в Атлантике, хотя обычно за целый год происходит около 12 ураганов.

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