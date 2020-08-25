В Адриатическом море впервые за многие годы заметили обыкновенного дельфина

Самку обыкновенного дельфина или дельфина-белобочки (Delphinus delphis) заметили и сфотографировали в Триестском заливе на севере Адриатического моря. Этот вид считался исчезнувшем у итальянского и словенского побережья.

Обыкновенный дельфин раньше был широко распространен в Адриатическом море и других частях Средиземного моря. Однако с 1970-х годов вид стал настолько редким, что средиземноморская популяция была занесена в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения.

В течение последних 30 лет этот вид считался вымершим в Адриатическом море, вероятно, из-за преднамеренного и систематического убийства в середине ХХ века. В то время Италия, а также Югославия выплачивали денежное вознаграждение за уничтожение дельфинов, которые считались вредителями и конкурентами рыболовному промыслу. Кроме того, исчезновение обыкновенного дельфина связывают с переловом рыбы и общей деградацией морской среды.

Из-за их редкости важны все сведения о дельфинах-белобочках в Адриатическом и многих других районах Средиземноморья. Несмотря на отсутствие записей в предыдущие годы, в течение четырех лет в этом районе наблюдали четырех разных животных. Некоторых из этих дельфинов видели неоднократно: одного в течение двух месяцев и одного в течение более года. Все свидетельства о наблюдении дельфинов в Адриатическом море собрал Тилен Генов из Университета Сент-Эндрюс.