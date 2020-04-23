В Африке найдены новые виды подковогубых летучих мышей

В мире существует огромное количество разных летучих мышей, и о многих из них мы до сих пор ничего не знаем, хотя они играют в жизни природы не последнюю роль: опыляют цветы, поедают комаров и переносят вирусы. Этот недостаток знаний может сыграть с нами злую шутку, потому что чем больше мы знаем летучих мышей, тем лучше мы сможем защитить их — и самих себя — от болезней вроде коронавирусной инфекции COVID-19.

Из 1400 известных науке видов этих рукокрылых хищников 25% были открыты только за последние 15 лет, и ученые продолжают находить новые виды даже там, где совсем этого не ожидают. Так произошло в исследовании биологов в Африке.

Ученые проводили генетический анализ представителей семейства подковогубых летучих мышей, или листоносов Старого Света (Hipposideridae). Эти звери распространены в Азии, Африке и Австралии, но африканские представители семейства изучены меньше всего из-за небольшого количества исследований и политических волнений, затрудняющих работу ученых в некоторых районах континента.

Подковогубых летучих мышей трудно спутать с представителями других семейств благодаря их уникальной мордочке со сложными кожистыми образованиями в форме полукруга, которое они используют для точной эхолокации во время полетов и охоты.

Генетические исследования ученых показали наличие по крайней мере четырех новых и неописанных ранее вида подковогубых летучих мышей. Летучие мыши, которые на первый взгляд казались узнаваемыми широко распространенными подковогубами, оказались несколькими генетически разными видами. Они выглядели схоже с другими известными родами и видами семейства, однако их ДНК свидетельствовала, что они прошли разный эволюционный путь. Эти новые виды еще не имеют официальных названий, но явно показывают, как много нам еще предстоит узнать о рукокрылых в Африке.