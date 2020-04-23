В Африке найдены новые виды подковогубых летучих мышей
В мире существует огромное количество разных летучих мышей, и о многих из них мы до сих пор ничего не знаем, хотя они играют в жизни природы не последнюю роль: опыляют цветы, поедают комаров и переносят вирусы. Этот недостаток знаний может сыграть с нами злую шутку, потому что чем больше мы знаем летучих мышей, тем лучше мы сможем защитить их — и самих себя — от болезней вроде коронавирусной инфекции COVID-19.
Из 1400 известных науке видов этих рукокрылых хищников 25% были открыты только за последние 15 лет, и ученые продолжают находить новые виды даже там, где совсем этого не ожидают. Так произошло в исследовании биологов в Африке.
Ученые проводили генетический анализ представителей семейства подковогубых летучих мышей, или листоносов Старого Света (Hipposideridae). Эти звери распространены в Азии, Африке и Австралии, но африканские представители семейства изучены меньше всего из-за небольшого количества исследований и политических волнений, затрудняющих работу ученых в некоторых районах континента.
Подковогубых летучих мышей трудно спутать с представителями других семейств благодаря их уникальной мордочке со сложными кожистыми образованиями в форме полукруга, которое они используют для точной эхолокации во время полетов и охоты.
Генетические исследования ученых показали наличие по крайней мере четырех новых и неописанных ранее вида подковогубых летучих мышей. Летучие мыши, которые на первый взгляд казались узнаваемыми широко распространенными подковогубами, оказались несколькими генетически разными видами. Они выглядели схоже с другими известными родами и видами семейства, однако их ДНК свидетельствовала, что они прошли разный эволюционный путь. Эти новые виды еще не имеют официальных названий, но явно показывают, как много нам еще предстоит узнать о рукокрылых в Африке.
Подковогубые, или листоносые летучие мыши являются близкими родственниками другого семейства летучих мышей — подковоносов (Rhinolophidae). Ранее семейство подковогубых рукокрылых даже включали в семейство подковоносов, но позднее выделили его в отдельный самостоятельный таксон.
Подковоносы считаются наиболее вероятными носителями коронавируса Sars-Cov-2, вызвавшего во всем мире пандемию. По некоторым предположениям, от них инфекция передалась другим необычным млекопитающим, панголинам, которые стали посредниками в передаче вируса человеку. В Китае существует несколько десятков представителей подковоносых летучих мышей, и никто не знает, какой из них стал хозяином инфекции COVID-19, заразившей человека. Именно поэтому ученые считают, что необходимо выяснить как можно больше об этих рукокрылых и всех их ближайших родственниках.
Летучие мыши являются наиболее вероятными переносчиками коронавируса потому, что они живут огромными (до 20 миллионов особей) колониями, где вирус может быстро распространиться. Также благодаря тому, что это выносливые животные, которые тратят много энергии на полеты, они могут переносить вирус, сами практически не страдая от инфекции.
И хотя обычно летучие мыши не стремятся сталкиваться с людьми, чем больше некоторые разрушают их среду обитания, охотятся на них и даже едят, тем больше вероятность того, что рукокрылые будут распространять вирусы среди людей. Заразиться от летучих мышей сложно, если не искать их и не пытаться убить намеренно. Этим, кстати, начали заниматься в некоторых районах Перу, надеясь ограничить себя от коронавируса.
Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys.