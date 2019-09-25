В Алтайском крае создадут нацпарк площадью более 200 тысяч гектаров

Это будет самая большая особо охраняемая природная территория в регионе.

«Территория обладает большим природоохранным потенциалом. Это живописные ландшафты, коренные леса, черневая тайга, краснокнижные животные и растения. Культурно-историческая ценность высокая: это место, где развивалась камнерезная и рудная промышленности. Инвестиционная привлекательность высокая. Создание этого нацпарка будет очень сложным, но мы должны его образовать к 2023 году», – сказала Любовь Фалалеева, ведущий специалист управления по сопровождению и реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Планируется, что в территорию парка войдет знаменитая Денисова пещера.

В Алтайском крае уже ведется работа по созданию первого в регионе национального парка «Тогул». Сроки его создания из-за протеста местных жителей перенесены с 2019 на 2021 год. «Горная Колывань» станет вторым нацпарком в Алтайском крае.